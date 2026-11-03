Đưa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đây là định hướng quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng chuyển mạnh tư duy từ “bảo tồn và thụ hưởng văn hóa” sang “phát huy văn hóa như một nguồn lực phát triển”, đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực trực tiếp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể hóa bằng mục tiêu, sản phẩm

Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia. Yêu cầu đặt ra nhận thức mới, ngoài việc bảo tồn các giá trị văn hóa phải tạo ra nguồn lực, kết nối di sản với sáng tạo, công nghệ và thị trường để chuyển hóa thành các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, đóng góp cho tăng trưởng.

Với lợi thế nổi bật về di sản và bản sắc, thành phố Huế có nhiều điều kiện phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch. Triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, trung tâm hàng đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu năm 2030 đóng góp khoảng 10% GRDP.

Bám sát mục tiêu đó, Thành ủy Huế lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phát huy lợi thế di sản, lấy văn hóa và con người Huế làm nền tảng phát triển, từng bước đưa giá trị văn hóa vào đời sống. Festival Huế, các lễ hội “Huế-Kinh đô áo dài”, “Huế-Kinh đô ẩm thực” cùng nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn, du lịch di sản... đã góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Trong 9 tháng của năm 2026, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng. Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, để hình thành sản phẩm văn hóa, mở rộng thị trường và kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển công nghiệp văn hóa qua một số dự án dẫn dắt đang được triển khai như: Trung tâm Biểu diễn công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo Huế; Không gian trình diễn nghệ thuật thực cảnh tại di tích Hổ Quyền, Cồn Dã Viên; Công viên sáng tạo nghệ thuật và lưu trú sáng tác Hồ Thủy Tiên.

Cùng với các dự án, Huế bố trí khoảng 4.200 tỷ đồng thực hiện 59 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW giai đoạn 2026-2030; riêng đề án Festival bốn mùa và các sự kiện văn hóa dự kiến khoảng 743 tỷ đồng. Huế đang xây dựng Đề án Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào 6 nhóm ngành phù hợp lợi thế địa phương.

Để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Tại Quảng Ninh, việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW được triển khai theo hướng gắn phát triển công nghiệp văn hóa với kinh tế di sản, du lịch và dịch vụ. Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW, hướng tới xây dựng nền văn hóa Quảng Ninh giàu bản sắc, hiện đại, trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực châu Á và thế giới.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, địa phương có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, điện ảnh và các sản phẩm sáng tạo gắn với di sản. Định hướng đặt ra là chuyển hóa giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thành sản phẩm chất lượng, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.

Quảng Ninh có tiềm năng và lợi thế, sở hữu kho tàng di sản phong phú với 630 di tích, 8 di tích cấp quốc gia đặc biệt, trong đó có hai di sản thế giới liên tỉnh gắn với Vịnh Hạ Long và danh thắng Yên Tử. Thành phố lựa chọn hướng đi lấy văn hóa làm động lực phát triển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa với những cách làm mới, tạo thêm sức hút cho du lịch và mở ra dư địa tăng trưởng.

Các sự kiện như Festival âm nhạc quốc tế, Festival áo dài, Carnaval Hạ Long, Lễ hội hoa anh đào-mai vàng Yên Tử góp phần tạo diện mạo sôi động cho du lịch địa phương. Chuỗi chương trình biểu diễn: Hạ Long Concert 2025, Quảng Ninh-Đất mỏ anh hùng, Quảng Ninh chào năm mới 2026... thu hút hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế.

Thành phố triển khai chiến lược “Hai di sản-một điểm đến-đa trải nghiệm” kết nối Yên Tử với Vịnh Hạ Long, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng. Cấp ủy, chính quyền đã huy động hàng nghìn tỷ đồng để bảo tồn, phục dựng các giá trị di sản văn hóa, cụm công trình quảng trường, bảo tàng, thư viện, khu liên hợp thể thao, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến của hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao khu vực và quốc tế.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 18,8 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt hơn 56.400 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố. Kết quả đó khẳng định hiệu quả của việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế-xã hội, tạo động lực quan trọng để Quảng Ninh xác lập mô hình tăng trưởng mới, cốt lõi là chuyển dịch từ tăng trưởng “nâu” sang “xanh”. Văn hóa đã hiện diện trong chính quá trình phát triển, góp phần định hướng chính sách, khơi dậy sức sáng tạo và tạo dựng những giá trị lâu dài.

https://nhandan.vn/dua-gia-tri-van-hoa-thanh-dong-luc-tang-truong-post999820.html