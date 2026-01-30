Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

"Tử chiến trên không", bộ phim hành động dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, được công chiếu trong Đợt phim. (Ảnh: Galaxy)

Đợt phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong nhân dân.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao, Đợt phim góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Trong khuôn khổ Đợt phim, Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ tối 3/2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội với phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu mở màn.

Chương trình phim chiếu trong Đợt phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia bao gồm các phim truyện: “Thanh âm vượt đại dương”, “Tử chiến trên không”, “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Mùi cỏ cháy”, “Thầu Chín ở Xiêm”. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ phát vé mời tới các khán giả xem các bộ phim trên từ 8 giờ 30 ngày 31/1.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh sách phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình.

Đợt phim được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 22/2 trên phạm vi toàn quốc.

