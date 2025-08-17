Địa điểm mới vẫn gặp khó trong trưng bày

Một đoàn du khách trẻ đến tham quan không gian trưng bày hiện vật ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế

Bảo tàng Lịch sử TP. Huế hiện đặt trụ sở và không gian trưng bày tại 268 Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa, TP. Huế) sau khi được di dời từ địa điểm cũ là di tích Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành Huế.

Địa điểm mới vẫn mang tính… tạm thời

Hơn 40 năm “ăn nhờ ở đậu” bên trong một di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, việc chuyển về một địa chỉ mới ở bờ nam sông Hương được nhiều người kỳ vọng đây là “bến đỗ” tốt để trưng bày cũng như phát huy giá trị các hiện vật, tư liệu.

Có hơn 32.000 tài liệu, hiện vật, gồm nhiều chất liệu khác nhau thuộc sự quản lý của Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã được di chuyển về trụ sở mới. Trong số này, hiện vật bệ thờ Vân Trạch Hòa và chóp - bệ tháp Linh Thái đã được xếp hạng Bảo vật Quốc gia.

Ở địa điểm mới, công tác trưng bày, phục vụ nhiệm vụ chính trị luôn được Bảo tàng quan tâm, chú trọng. Thế nhưng, vẫn mang tính tạm thời do chưa có không gian trưng bày cố định theo tiến trình lịch sử và chuyên đề phù hợp, không đảm bảo các tiêu chí trưng bày của bảo tàng học. Vì thế, chưa có điều kiện để triển khai các phòng trưng bày chuyên đề một cách đầy đủ, phù hợp. Duy chỉ có một khu trưng bày vật thể khối lớn ngoài trời hiện đáp ứng được chức năng. Nơi này hiện đang trưng bày 18 hiện vật như máy bay, xe tăng, pháo các loại và luôn thu hút một lượng lớn khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Được biết, trụ sở mới của Bảo tàng đang sử dụng hầu hết cơ sở vật chất của Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước đây. Về diện tích tổng thể của Bảo tàng hiện là 7.000m2 (diện tích thực tế sử dụng là 6.800m2), trong đó gồm hệ thống kho cơ sở (tận dụng và cải tạo lại từ khu nhà ăn cũ); khu trưng bày hiện vật thể khối lớn ngoài trời và các phòng làm việc (sử dụng lại phòng ở và làm việc trước đây).

Trước thực tế đó, Bảo tàng chuyển hướng, chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đơn vị lực lượng vũ trang và trường học đóng trên địa bàn. Cùng với đó mở rộng đối tượng trong công tác tuyên truyền triển lãm, trưng bày vào các ngày lễ lớn của thành phố, tại các di tích và nhà trưng bày bổ sung do Bảo tàng trực tiếp quản lý.

Đề xuất xây dựng một thiết chế bảo tàng mới

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết, do mọi thứ ở địa điểm mới vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn nên đã và đang gây ra không ít khó khăn trong công tác bảo quản hiện vật, đặc biệt là đối với các hiện vật có giá trị cao, yêu cầu điều kiện bảo quản nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Về phía công tác đón tiếp du khách tham quan, do chưa có không gian trưng bày chính thức, nên chưa thể đón tiếp và phục vụ công chúng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp như kỳ vọng.

“Nhiều khách đến tham quan đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không có cơ hội tiếp cận các bộ sưu tập hiện vật quý mà Bảo tàng hiện đang lưu giữ. Đây là điều mà chúng tôi với tư cách là đơn vị quản lý cảm thấy rất trăn trở và mong muốn sớm có hướng khắc phục”, ông Lộc nói. Cũng theo ông Lộc, trong hoàn cảnh hiện tại, đơn vị vẫn đang nỗ lực để nâng cao năng lực chuyên môn và chủ động xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể nhằm sớm đưa công tác trưng bày và phục vụ công chúng trở lại đúng vai trò và sứ mệnh của một thiết chế văn hóa quan trọng của TP. Huế.

Trao đổi thêm về việc xin chủ trương đầu tư cho trụ sở này, ông Lộc cho biết vẫn chưa thể đầu tư nhiều vào cơ sở hiện tại, bởi lẽ đây cũng chỉ là địa điểm tạm thời. Về lâu dài, Bảo tàng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đề xuất xây dựng một thiết chế bảo tàng mới - hiện đại, đồng bộ và đáp ứng đầy đủ công năng chuyên biệt của một bảo tàng hạng II.

“Hiện tại, đề xuất này đã được UBND TP. Huế và các sở, ban, ngành liên quan ghi nhận và đưa vào lộ trình xem xét trong kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố”, ông Lộc hy vọng.