Chạy đua xác thực thuê bao trước giờ G

Nhân viên MobiFone được tăng cường để hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Tại các điểm giao dịch của các nhà mạng ở trung tâm thành phố, cảnh chen chân chờ đợi không còn diễn ra thường xuyên như trước, song cứ đến các đợt chặn thuê bao, lượng người dân tìm đến làm thủ tục xác thực lại tăng đột biến.

Nhiều người chỉ đến khi sim bị khóa

Những ngày gần đây, các cửa hàng giao dịch của Viettel, VinaPhone, MobiFone tại Huế liên tục tiếp nhận khách hàng đến kiểm tra, xác thực thông tin thuê bao. Phần lớn trong số này chỉ phát hiện sim gặp vấn đề khi bị khóa một chiều gọi đi hoặc nhận được phản ánh bất thường liên quan đến số điện thoại đang sử dụng.

Bà Hoài Hương (phường Thuận Hóa) cho biết bà bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự nhận là nhân viên bưu điện và khẳng định đang sử dụng cùng số điện thoại với bà dưới dạng “sim thứ hai”.

“Tôi dùng số này hơn 15 năm nay nên rất hoang mang. Người kia nói đó cũng là số của họ. Tôi vội đến điểm giao dịch VinaPhone kiểm tra thì được thông báo số thuê bao đang tồn tại thông tin của hai khách hàng khác nhau. Sau đó nhân viên hướng dẫn tôi xác thực chính chủ qua VNeID”, bà Hương kể.

Tương tự, anh Nguyễn Tuân (phường Phú Xuân) cho biết vài ngày trước anh không thể gọi điện dù điện thoại vẫn hiển thị sóng đầy đủ.

“Lúc đầu tôi nghĩ do lỗi mạng. Sau kiểm tra mới biết thuê bao đã bị khóa một chiều vì chưa xác thực thông tin. Trước đó tôi có nhận tin nhắn từ nhà mạng nhưng bận việc nên chưa làm, không ngờ bị khóa nhanh như vậy”, anh Tuân nói.

Theo ghi nhận, không ít người dùng chỉ thực sự tìm hiểu quy định sau khi sim bị hạn chế dịch vụ. Trong khi đó, nhiều tin nhắn cảnh báo từ nhà mạng thường bị bỏ qua vì tâm lý chủ quan hoặc lo ngại lừa đảo.

Theo quy định hiện hành, việc tạm dừng dịch vụ một chiều chỉ được thực hiện sau khi nhà mạng đã gửi thông báo yêu cầu xác thực nhưng thuê bao không thực hiện đúng thời hạn.

Đây là bước đầu trong lộ trình xử lý thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Nếu người dùng tiếp tục không xác thực, sim sẽ bị khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi số theo quy định của Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP.

Việc triển khai được kỳ vọng giúp làm sạch dữ liệu thuê bao, hạn chế sim không chính chủ và giảm nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, giả mạo, phát tán tin nhắn rác hay vi phạm pháp luật.

Các doanh nghiệp viễn thông cho biết thủ tục khôi phục dịch vụ khá đơn giản. Người dùng có thể tự xác thực qua ứng dụng của nhà mạng, thông qua ứng dụng VNeID hoặc đến trực tiếp cửa hàng giao dịch để được hỗ trợ.

Hỗ trợ đối tượng yếu thế

Ông Phan Văn Hoài, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone Huế thông tin, trong gần 200.000 thuê bao đã được chuẩn hóa thông tin, hiện còn khoảng 1.300 thuê bao chưa xác thực đầy đủ và bị yêu cầu dừng dịch vụ.

“Trong số này, hơn 1.100 thuê bao đã hoàn tất cập nhật và sử dụng lại bình thường. Khoảng 200 thuê bao còn trong giai đoạn chờ xác thực lại, chủ yếu do khách hàng chưa có định danh điện tử mức 2”, ông Hoài nói.

Theo ông Hoài, càng gần thời điểm khóa hai chiều vào ngày 15/6 tới, lượng người dân đến các điểm giao dịch sẽ còn tăng mạnh. Vì vậy, MobiFone đang triển khai nhiều tổ hỗ trợ lưu động đến tận xã, phường để hỗ trợ các nhóm khách hàng yếu thế.

Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Huy Quang cho biết, khách hàng cần cập nhật thông tin chủ yếu là những người trước đây đăng ký thuê bao bằng chứng minh nhân dân 9 số.

Để hỗ trợ người dân, Viettel đã bố trí hơn 40 điểm xác thực tại các xã, phường; nhiều địa phương có từ 2 - 3 điểm nhằm giảm tải. Ngoài ra, doanh nghiệp còn huy động hơn 200 nhân viên đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người ở vùng xa hoặc không có điều kiện đi lại.

“Sau hơn một tháng triển khai (từ 15/4), Viettel Huế đã cập nhật cho hơn 140.000 thuê bao. Chúng tôi vẫn đảm bảo tiến độ để khách hàng không bị chặn khi đến thời điểm quy định”, ông Quang cho biết.

Theo ông Quang, hiện nhà mạng còn khoảng 30.000 thuê bao thuộc nhóm ít liên lạc đang được áp dụng hình thức khóa “đóng - mở” để người dùng chủ động kiểm tra tình trạng sim và đến xác thực nếu cần.

Dù triển khai nhiều giải pháp, các nhà mạng cho biết việc tiếp cận nhóm khách hàng lớn tuổi, người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa vẫn gặp nhiều khó khăn.

“Rất nhiều người không nghe máy khi nhân viên gọi vì sợ lừa đảo. Có người thấy số lạ là tắt máy ngay. Nhiều trường hợp con cháu mua sim cho cha mẹ dùng nên người sử dụng thực tế không nắm rõ quy định”, ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, nhân viên Viettel phải phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đi từng khu dân cư tuyên truyền bằng loa, thông báo qua các nhóm Zalo cộng đồng. Tại huyện miền núi Nam Đông, doanh nghiệp còn thuê người biết tiếng đồng bào dân tộc để hỗ trợ truyền thông.

Hiện nay, người dân có thể thực hiện xác thực thuê bao theo ba cách gồm: Tự xác thực qua ứng dụng VNeID; tự cập nhật trên ứng dụng chính thức của nhà mạng; hoặc đến trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ.

Theo quy định mới, mỗi thuê bao phải bảo đảm đầy đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Toàn bộ dữ liệu phải trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu không thực hiện hoặc thông tin không chính xác, thuê bao sẽ bị hạn chế dịch vụ theo lộ trình khóa một chiều, khóa hai chiều rồi thu hồi số.

Từ ngày 15/4/2026, các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu đồng bộ dữ liệu thuê bao với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Qua đó, thông tin các số điện thoại sẽ được cập nhật lên ứng dụng VNeID để người dân chủ động kiểm tra mình đang đứng tên bao nhiêu thuê bao, xác nhận số đang sử dụng hoặc từ chối những số không còn dùng.

Quá trình đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu sẽ tiếp tục đến ít nhất ngày 15/6. Sau thời điểm này, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị khóa dịch vụ theo quy định.

Các nhà mạng khuyến cáo người dân nên chủ động thực hiện sớm thay vì chờ đến sát hạn cuối nhằm tránh quá tải tại các điểm giao dịch, đồng thời bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn.