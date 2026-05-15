Chủ động bảo vệ lợi ích công, giữ môi trường trong lành

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Huế trực tiếp kiểm tra tại nhà máy xử lý rác thải Bình Điền

Chủ động phát hiện, xử lý dứt điểm vi phạm

Phát huy tinh thần đổi mới theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cho phép VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền lợi nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, thời gian qua, việc bảo vệ môi trường sống và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan chức năng. Trên tinh thần đó, VKSND khu vực 3 - Huế đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm khi kịp thời vào cuộc đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Từ việc theo dõi thông tin dư luận và báo chí, VKSND khu vực 3 - Huế đã nhanh chóng nắm bắt dấu hiệu vi phạm tại Nhà máy sản xuất gạch Tuynen thuộc Công ty CP Gạch Tuynen số 1 Thừa Thiên Huế. Đây là cơ sở sản xuất đã hoạt động trái phép trong nhiều năm, bất chấp các quyết định xử lý của chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã thành lập tổ công tác, trực tiếp phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế. Kết quả cho thấy, dù đã bị thu hồi đất theo quyết định của UBND tỉnh (nay là thành phố Huế) và nhiều lần bị xử phạt hành chính với mức tiền lớn, nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Trước thực trạng đó, VKSND khu vực 3 - Huế đã kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp cưỡng chế, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả và chấp hành nghiêm các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt: Doanh nghiệp đã tiến hành tháo dỡ máy móc, lò nung, nhà xưởng và di dời nguyên, vật liệu ra khỏi khu vực bị thu hồi đất. Qua đó, môi trường không khí tại khu vực dần được cải thiện, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn, trong lành cho người dân và học sinh.

Kiểm sát viên Nguyễn Trường Thi, người trực tiếp tham gia xác minh chia sẻ: “Quá trình làm việc tại hiện trường cho thấy mức độ ảnh hưởng của khí thải là rất rõ. Vì vậy, việc ban hành kiến nghị kịp thời là cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, nhất là các em học sinh”.

Ông Lê Quang Hòa, Viện trưởng VKSND khu vực 3 - Huế nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định rõ, bảo vệ lợi ích công, đặc biệt là môi trường sống của người dân là nhiệm vụ quan trọng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm kéo dài, đơn vị đã chủ động vào cuộc, không để tình trạng chậm trễ gây hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Chủ động, trách nhiệm

Không chỉ trong lĩnh vực môi trường, VKSND khu vực 3 - Huế còn thể hiện vai trò tích cực trong việc giám sát, kiến nghị khắc phục tồn tại tại Dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Bình Điền.

Qua nghiên cứu kết luận thanh tra và kiểm tra thực tế, đơn vị nhận thấy dự án có tổng mức đầu tư lớn nhưng kéo dài hơn 7 năm vẫn chưa hoàn thành, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Một số hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thi công chậm, thiết bị chưa được lắp đặt đồng bộ.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 3 - Huế đã ban hành kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Sự vào cuộc kịp thời không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công mà còn ngăn ngừa những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và đời sống người dân.

Thực tiễn từ hai vụ việc nêu trên cho thấy, VKSND khu vực 3 - Huế đã và đang phát huy tốt vai trò không chỉ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp mà còn chủ động bảo vệ lợi ích công theo tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Việc kịp thời phát hiện, xác minh và ban hành kiến nghị đã góp phần giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời mang lại môi trường sống trong lành, an toàn cho người dân.