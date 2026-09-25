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Khai mạc Giải Điền kinh Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Huế lần thứ X - năm 2026

ClockThứ Sáu, 25/09/2026 11:58
HNN.VN - Sáng 25/9, Giải Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần thứ X năm 2026 đã khai mạc tại Sân vận động Tự Do, phường Thuận Hóa.

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Giải quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc đến từ 13 địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, quy tụ gần 150 vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất đến từ 13 phường, xã và đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong hai ngày 25 và 26/9, các VĐV nam và nữ tranh tài tại các nội dung: chạy 100m; 400m; 1.500m; 3.000m; tiếp sức 4 x 100m; nhảy cao; nhảy xa và đẩy tạ. Thông qua các nội dung thi đấu, các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng Nhân dân. 

Ông Trần Quang Sang, đại diện Ban Tổ chức cho biết, đây là dịp để Ban Tổ chức đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện thể thao tại các địa phương, đơn vị; phát hiện, tuyển chọn những có thành tích xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thành phố, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Các VĐV đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều màn tranh tài hấp dẫn ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

 
THÀNH NHÂN
 Từ khóa: thể thaohuếđại hội thể dục thể thaođiền kinh
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