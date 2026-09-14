Khai mạc Vòng chung kết Bóng đá Sinh viên 2026

Giải đấu quy tụ 5 đội bóng sinh viên thuộc các trường cao đẳng, Đại học Huế và Đại học Vinh tham gia tranh tài.

Vòng loại khu vực miền Trung quy tụ 5 đội bóng gồm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Trường Đại học Công nghệ - Kỹ thuật Vinh; Trường Đại học Phú Xuân và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 2 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết NUC Bóng đá 2026, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, Đại học Huế đã được xác định một suất tham dự Vòng chung kết với tư cách là đương kin vô địch và không tham gia thi đấu tại vòng loại khu vực miền Trung. Do đó, 5 đội bóng sẽ cạnh tranh trực tiếp cho 2 suất còn lại.

Với thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí trong nhóm dẫn đầu. Giải đấu đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ sinh viên được thi đấu, cọ xát, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.