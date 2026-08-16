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Thể thao

Hơn 19 ngàn người dân Cố đô hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

ClockChủ Nhật, 30/08/2026 10:41
HNN.VN - Sáng 30/8, hơn 4.500 đại biểu và người dân đã có mặt tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế để hưởng ứng Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”. Sự kiện hòa chung nhịp đập với 34 tỉnh, thành trên toàn quốc, qua đó lan tỏa thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền” và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Hướng dẫn đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”Gần 7.000 người cùng sắc áo cờ đỏ sao vàng hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

 Đại biểu, người dân Cố đô làm lễ chào cờ tại điểm cầu thành phố Huế.

“Cùng Việt Nam tiến bước” 2026 do Báo Nhân Dân, Bộ Công an phối hợp tổ chức để chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân. Tại điểm cầu thành phố Huế, sự kiện do Sở Văn hóa & Thể thao, Công an thành phố Huế, cơ quan thường trú Báo Nhân dân phối hợp tổ chức đã tạo nên sức nóng lan tỏa ngay từ đầu giờ sáng.

Đúng 6h sáng, trong lễ thượng cờ Tổ quốc tại thủ đô Hà Nội, cùng với người dân tại 34 tỉnh, thành, đặc khu trên cả nước, hơn 4.500 đại biểu, người dân thành phố Huế nghiêm trang chỉnh đốn trang phục, tiếp sóng trực tiếp Lễ Chào cờ và cất vang bài Quốc ca. Đây là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng, thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Ngay sau Lễ chào cờ, lực lượng tham gia trong màu áo cờ đỏ sao vàng tiến bước qua các tuyến đường Hà Huy Tập, Bùi San, Lý Tự Trọng, Tố Hữu và về đích tại tiền sảnh Nhà thi đấu Thể thao thành phố.

Với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, sự kiện không chỉ vận động người dân rèn luyện sức khỏe mà còn hướng tới 3 giá trị trọng tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết; hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới về khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc; lan tỏa lối sống xanh, hướng tới Net Zero: Khuyến khích thói quen đi bộ và sử dụng phương thức di chuyển thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao nhận thức giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Theo ban tổ chức (BTC), mỗi bước chân của người tham gia sự kiện đều được ghi nhận trên cổng thông tin cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, trực tiếp đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh. Đặc biệt, với cơ chế nhân đôi (x2) bước chân từ thương hiệu đồng hành Vietcombank, sự nỗ lực của cộng đồng còn tiếp sức cho chương trình “Cùng em tiến bước”, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước vào năm học 2026-2027.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện tại thành phố Huế (29 & 30/8), BTC triển khai chuỗi không gian trải nghiệm về lối sống xanh, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

"Ngoài 3 mục tiêu trọng tâm, riêng với thành phố Huế - thành phố đi đầu trong bảo vệ môi trường, thông qua hoạt động này, chúng tôi muốn gửi thêm một thông điệp, đó là mỗi một người dân Cố đô, từ miền núi đến đồng bằng, hãy tiếp tục cùng chung tay, góp sức để xây dựng thành phố đẹp hơn, giàu mạnh hơn", ông Lê Minh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang (ngoài cùng, bên trái) tham dự, đồng hành cùng sự kiện.
Khối vũ trang...
... và ĐVTN là 2 lực lượng luôn tạo dấu ấn bằng sự tích cực tại sự kiện cũng như tại các hoạt động cộng đồng
 Chuẩn bị xuất phát
Theo lộ trình, đại biểu và người dân sẽ đi bộ qua các tuyến đường: Hà Huy Tập, Bùi San, Lý Tự Trọng, Tố Hữu...
 và về đích tại tiền sảnh Nhà thi đấu Thể thao thành phố
 Cùng trong sáng 30/8, các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế cũng hưởng ứng sự kiện này (Trong ảnh: lễ hưởng ứng tại Kim Trà)
Nâng tổng số người tham gia "Cùng Việt Nam tiến bước" 2026 tại thành phố Huế lên hơn 19 ngàn người

HÀN ĐĂNG - LÊ HOÀNG
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