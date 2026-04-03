Sôi động Đại hội Thể dục thể thao tại Hóa Châu, Phong Điền

Thi kéo co nữ tại phường Hóa Châu

Sau lễ rước đuốc là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng với 33 khối tham gia đến từ các lực lượng chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, ngành giáo dục và các tổ dân phố, tạo khí thế sôi nổi, thể hiện sự phát triển rộng khắp của phong trào thể dục thể thao tại cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, môn kéo co được tổ chức, góp phần khuấy động phong trào, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Trước đó, các nội dung điền kinh và chạy việt dã đã được tổ chức gắn với Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.

Theo ban tổ chức, đại hội lần này gồm 8 môn thi đấu, được triển khai đồng bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, tiết kiệm. Nổi bật, môn bóng đá thu hút 19 đội tham gia với nhiều trận đấu sôi nổi, chất lượng chuyên môn tốt, tạo không khí hào hứng, thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi, cổ vũ.

Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu Võ Việt Đức cho biết, đại hội là dịp tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn kết cộng đồng ngay từ cơ sở.

Cùng ngày, UBND phường Phong Điền tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I, năm 2025 - 2026. Hoạt động thu hút hơn 2.000 VĐV tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu, gồm bóng chuyền, bóng đá nam, kéo co, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, bi sắt, đẩy gậy và việt dã.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam. Kết quả, đội bóng Tổ dân phố Trạch Hữu giành chiến thắng trước đội Tổ dân phố Khánh Mỹ với tỷ số 3 - 1. Trước đó, các môn thi đấu khác của đại hội đã hoàn thành.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội tham gia tại phường Phong Điền

Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho TDP Hưng Thái; giải Nhì toàn đoàn cho TDP Đông Lái và giải Ba toàn đoàn cho TDP Vĩnh Nguyễn. Ở môn bóng đá nam, giải Nhất thuộc về TDP Trạch Hữu; giải Nhì thuộc về TDP Khánh Mỹ; đồng giải Ba được trao cho TDP Đông Thái và Tân Lập 1.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền Thân Mạnh Tuấn, Trưởng ban tổ chức Đại hội, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các khu dân cư, cơ quan, đơn vị; đồng thời biểu dương lực lượng, cổ vũ phong trào luyện tập thể dục thể thao trong Nhân dân. Qua đó, đánh giá toàn diện kết quả phong trào TDTT quần chúng thời gian qua, phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố năm 2026.