FC Cori đăng quang giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ TP. Huế 2025

ClockChủ Nhật, 24/08/2025 18:24
HNN.VN - Giải vô địch bóng đá sân 7 các câu lạc bộ TP. Huế 2025 tranh cup Huda khép lại chiều 24/8 sau trận chung kết kịch tính giữa FC Cori - FC Không gian Huế.

Huế lần đầu tổ chức giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ thành phố

 Giải đấu là sân chơi phát hiện các nhân tố mới, kích thích phát triển phong trào

Ngay từ phút đầu nhập cuộc, 2 đội đã cho thấy lối chơi hoàn toàn trái ngược nhau.

Trong khi FC Không gian Huế khuấy đảo trận đấu bằng lối chơi pressing thì ở phần sân đối diện, FC Cori khá bình tĩnh với chiến thuật phòng ngự - phản công sắc sảo.

Và chỉ đến phút thứ 7, từ một pha phản công, FC Cori đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua sớm, FC Không gian Huế liên tục đẩy cao đội hình. Nhưng bằng vào khả năng bọc lót, phòng ngự đầy kinh nghiệm, FC Cori vẫn đứng vững và đăng quang vô địch giải bóng đá sân 7 các câu lạc bộ TP. Huế 2025 tranh cup Huda.

Trước đó, thất bại ở bán kết trước FC Không gian Huế và FC Cori, 2 đội: FC Union và FC Moriko cùng đứng vị trí thứ 3 chung cuộc.

Giải vô địch bóng đá sân 7 các câu lạc bộ TP. Huế 2025 tranh cup Huda do Liên đoàn Bóng đá thành phố, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp tổ chức, diễn ra từ 15-24/8 tại sân cỏ nhân tạo Uyên Phương.

Giải quy tụ 12 CLB: FC Quốc Nhật; FC Trang Phone; FC Dưỡng Mong; FC Trường An; FC Moriko; FC Cori; FC Minh Tiến; FC Không gian Huế; FC Union; FC Tây Thành; FC Long ARS và FC Ben Ben.

Đây là sân chơi nhằm tuyển chọn nhân tố mới, liên kết phong trào với đào tạo trẻ, làm nền tảng cho bóng đá chuyên nghiệp và góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh của Huế với bạn bè trên cả nước.

HÀN ĐĂNG
