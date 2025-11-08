Bắt đầu lại từ hạng Nhì

Cầu thủ Phạm Minh Cương (U17 Huế) được gọi tập trung đội tuyển U17 quốc gia. CLB Huế cần sớm thoát khỏi hạng Nhì để làm bệ phóng cho Cương và những tài năng trẻ phát triển. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

12 năm thi đấu ở giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, người hâm mộ bóng đá xứ Huế vẫn luôn nghĩ về ngày trở lại giải đấu hàng đầu Quốc gia để có thể sánh bước cùng đội bóng láng giềng Đà Nẵng. Niềm tin và khát khao đó không xa vời khi mà trong nhiều năm, CLB Huế luôn nằm trong top ứng cử viên và như cách nói của nhiều người, cản trở chỉ đến từ chỗ họ “không muốn” thăng hạng mà thôi với cái lý do nghiệt ngã, không có doanh nghiệp lớn “chống lưng” và phải “sống” từ nguồn kinh phí ít ỏi từ “hầu bao” Nhà nước.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng, không giữ chân được những câu thủ giỏi như Hồ Thanh Minh hay Trần Thành mà buộc phải sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ non nớt trận mạc đã là nguyên nhân khiến bóng đá Huế rơi sâu xuống hạng Nhì Quốc gia. Tôi không nghĩ thế, bóng đá Huế đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Những cái tên như Vi Đình Thượng, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Đăng Khoa và cả Hoàng Quang Dũng nữa thường xuyên góp mặt ở các giải trẻ Quốc gia. Cùng với những cầu thủ đồng trang lứa như Dương Anh Vũ, Nguyễn Đình Bình…, các tài năng trẻ mượn từ bên ngoài có chất lượng như Nguyễn Hữu Tuấn hợp cùng những cựu binh dạn dày kinh nghiệm, CLB Huế vẫn là một thế lực đáng gờm, không khó để trụ lại ở giải hạng Nhất.

Nỗi buồn xuống hạng càng trở nên thấm thía hơn khi bắt đầu từ giữa tháng 9 qua, Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2025 - 2026 khai hội mà không có đại diện quen thuộc đến từ Huế, thành phố trực thuộc Trung ương. Họ phải làm lại “hơn cả từ đầu” ở Giải hạng Nhì, mà giải đấu này phải đến tận giữa năm 2026 mới khai màn trở lại với thời gian thi đấu chỉ vài tháng ngắn ngủi, gặp những đối thủ “phong trào” và số trận đấu ít ỏi. Hàng chục năm rồi sân vận động Tự Do với những khán đài vắng vẻ trong các trận đấu ở Giải hạng Nhất giờ đây thường xuyên đóng cửa, chủ yếu chỉ mở để đón tiếp các đội bóng ở giải đấu phong trào lại càng thêm cô quạnh.

Đi qua đường phố Bà Triệu, bất ngờ trông thấy Nguyễn Lương Tuấn Khải và những người bạn với chiếc áo quen thuộc đang trên đường đến sân vận động tập luyện, tôi cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng, phải thi đấu ở hạng Nhì là một thiệt thòi lớn đối với lứa cầu thủ này so với những đồng đội ở các đội tuyển Quốc gia. Không chỉ với tư cách là sứ giả của bóng đá mà cầu thủ còn là đại diện cho văn hóa Huế. Thiết nghĩ, bắt đầu làm lại từ đầu từ giải hạng Nhì cũng là lúc người Huế cần xem xét, tính toán và suy nghĩ lại về cách làm bóng đá, không chỉ nhu cầu giải trí mà đây phải là sự đầu tư nghiêm túc vì sự phát triển của vùng đất.