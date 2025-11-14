Khởi tranh môn thi đấu thứ 5 của Đại hội Thể dục thể thao TP. Huế lần X

Giải là nơi phát hiện, tuyển chọn thêm VĐV xuất sắc để tham dự những giải đấu cao hơn vào thời gian tới

Là một trong những môn non trẻ của thể thao Cố đô, dẫu vậy, kể từ khi ra mắt, bộ môn đá cầu đã xuất hiện nhiều nhân tố nổi bật, liên tục tạo nên kỳ tích trong hành trình chinh phục đỉnh cao ở những đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Theo ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao, bên cạnh là dịp để các VĐV cọ xát, thể hiện năng lực, giải còn là nơi phát hiện, tuyển chọn thêm lực lượng VĐV xuất sắc, tập trung đầu tư, bồi dưỡng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2026 và các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Đá cầu là môn thi đấu thứ 5 (sau đua ghe, bi sắt, Karate, Taekwondo) trong tổng số 18 môn của Đại hội.

Giải kết thúc ngày 16/11.