  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

ClockChủ Nhật, 12/10/2025 19:32
HNN.VN - Chiều 12/10, tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa và Thể thao phường Phú Xuân (TP. Huế), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá Nam sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 khu vực miền Trung.

Sôi nổi giải cờ vua - cờ tướng học sinh, sinh viên Đại học HuếTrường Đại học Luật thắng lớn tại giải bóng đá Hue Student 2025Hơn 350 cầu thủ tranh tài tại giải bóng đá sinh viên Huế

Tại lễ khai mạc

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, Trưởng Ban Tổ chức giải; đại diện Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo cổ động viên cùng các đơn vị tài trợ.

Phát biểu khai mạc, TS. Bùi Văn Lợi nhấn mạnh: Giải đấu là hoạt động thể thao thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên, đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc.

Năm nay, giải quy tụ 8 đội bóng đến từ các trường Đại học Huế, Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Khoa học, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đại học Nha Trang, chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất bảng vào chung kết.

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 - 17/10, được tài trợ chính bởi TV360 (Tập đoàn Viettel) và JOGARBOLA, đơn vị cung cấp bóng thi đấu chính thức. Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra trận mở màn giữa đội Đại học Luật - Đại học Huế và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa: giải bóng đásinh viênmiền trung
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên

Sáng 11/10, tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị “Phối hợp tăng cường giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường trường học an toàn”.

Phối hợp giáo dục chấp hành pháp luật trong học sinh, sinh viên
Qua Hàn du học

Cũng như nhiều bạn bè cùng lứa, bước vào lớp 12, lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông, những thú vui nghịch ngợm của lứa tuổi “trẻ trâu” trong tôi gần như nhạt phai chóng vánh, thay vào đó là những suy tư kèm cả chút âu lo cho chặng đường tương lai trước mắt: Vào đại học!

Qua Hàn du học
Tạm dừng khai thác 4 sân bay miền Trung vì bão số 10

Tối 27/9, Cục Hàng không Việt Nam thông báo ngừng tiếp thu tàu bay tại Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong ngày 28/9 để bảo đảm an toàn bay trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi).

Tạm dừng khai thác 4 sân bay miền Trung vì bão số 10

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top