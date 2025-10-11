Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Tại lễ khai mạc

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Trần Văn Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Tiến sĩ Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế, Trưởng Ban Tổ chức giải; đại diện Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, huấn luyện viên, vận động viên và đông đảo cổ động viên cùng các đơn vị tài trợ.

Phát biểu khai mạc, TS. Bùi Văn Lợi nhấn mạnh: Giải đấu là hoạt động thể thao thường niên có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên, đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ, chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc.

Năm nay, giải quy tụ 8 đội bóng đến từ các trường Đại học Huế, Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Khoa học, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đại học Nha Trang, chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất bảng vào chung kết.

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 - 17/10, được tài trợ chính bởi TV360 (Tập đoàn Viettel) và JOGARBOLA, đơn vị cung cấp bóng thi đấu chính thức. Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra trận mở màn giữa đội Đại học Luật - Đại học Huế và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.