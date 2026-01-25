Khai mạc giải Billiards Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Tranh tài ngay sau lễ khai mạc

Diễn ra từ 31/1-1/2, giải quy tụ gần 100 cơ thủ đến từ 17 đơn vị, địa phương, gồm Công an thành phố và các xã, phường: Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Hương Trà, Phong Điền, Kim Long, Phong Phú, Hương An, Thủy Xuân, Hương Thủy, Phú Vang, Đan Điền, Khe Tre, Phú Vinh, Lộc An và Phú Lộc.

Tại giải, các cơ thủ tranh tài ở 6 bộ huy chương nội dung carom 1 băng và carom 3 băng.

Theo nhận định, ở nội dung carom 3 băng, top 3 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa các tay cơ: Lê Minh Đức (Thuận Hóa), Trần Quốc Anh Minh (Phú Xuân), Ngô Đức Thắng (Hương Thủy), Lê Quý Hiền (Thanh Thủy).

Tương tự, nội dung carom 1 băng sẽ là cuộc đối đầu giữa các tay cơ: Anh Minh (Phú Xuân), Kim Cương (Thủy Xuân), Thanh Tuấn (Công an thành phố), Thanh Toàn (Thuận Hóa).

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, giải là dịp để các VĐV thể hiện tài năng, tăng cường cọ xát, nâng cao chuyên môn, qua đó, phát hiện, tuyển chọn thêm những tay cơ xuất sắc bồi dưỡng tham dự các giải quốc gia, khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Đến hiện tại, ĐH TDTT thành phố lần X-2026 đã tổ chức các môn: đua ghe, Karate, Taekwondo, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Vovinam, cờ vua, cờ tướng và Billiards.