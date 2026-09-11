Chờ điều gì ở sân chơi mới?

Sau khi đăng quang tại ASEAN Hyundai Cup 2026, Việt Nam tiếp tục là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: nhandan.vn

“Bình mới” nhưng “rượu” có “mạnh”?

FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ 14 đội tuyển, chia thành 2 hạng đấu, mỗi hạng gồm 2 bảng, trong đó Division 1 dành cho nhóm có thứ hạng cao hơn, với bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Bangladesh và bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Pakistan. Ở Division 2, bảng A gồm Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar, Brunei và bảng B gồm Campuchia, Lào, Timor-Leste.

Được tổ chức trong giai đoạn FIFA Days - khoảng thời gian theo FIFA quy định, tất cả các CLB trên thế giới bắt buộc phải cho phép cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Điều này giúp các đội có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh nhất, kể cả những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đồng thời giúp đội tuyển quốc gia các nước có thêm cơ hội tích lũy điểm số thông qua những trận có tính cạnh tranh thay vì phải tìm đối thủ giao hữu.

Trở lại với cách phân chia hạng đấu, có thể thấy mục đích của FIFA nhằm tạo ra những trận đấu cân bằng hơn, đồng thời mở ra động lực thăng hạng cho các đội ở những kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, nếu nhìn vào chất lượng những cái tên mới xuất hiện ở Division 1 là Bangladesh, Pakistan, câu hỏi “bình mới, rượu cũ” vẫn là vấn đề đặt ra.

Làm một phép so sánh, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 98 trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA, trong khi Bangladesh xếp hạng 181 và Pakistan hạng 198. Xét về lịch sử, Bangladesh từng để thua cả 4 trận trong lần duy nhất tham dự VCK ASIAN Cup năm 1980; còn trong cuộc đối đầu gần nhất vào tháng 3/2026, họ cũng dễ dàng phơi áo 0 - 3 trước Việt Nam trên sân Hàng Đẫy. Với Pakistan, đội bóng này thậm chí chưa từng một lần đủ điều kiện góp mặt ở các sân chơi lớn tầm cỡ châu lục hay thế giới.

Sự xuất hiện của Bangladesh và Pakistan có thể đem lại màu sắc mới cho “bữa tiệc” bóng đá ở Division 1, nhưng chắc chắn không thể làm “rượu” tăng “nồng độ” bởi đây chưa phải những đội bóng đủ sức tạo ra bước nhảy về chuyên môn cho giải đấu.

Đối trọng & cơ hội của tuyển Việt Nam

Nếu Bangladesh và Pakistan không phải là những mối đe dọa lớn, câu chuyện ở Division 1 vẫn nằm ở Thái Lan và Indonesia - 2 đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam.

Sau thất bại với tổng tỷ số 2 - 4 trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, Thái Lan xác định mang đội hình mạnh nhất nhằm “phục thù” ở cuộc tái đấu lần này. Với khả năng tạo áp lực lên hàng thủ, khai thác hiệu quả những thời điểm Việt Nam mất tập trung (đã được chứng minh ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026), nên cho dù Thái Lan là “đương kim bại tướng” nhưng không vì thế Việt Nam “được quyền” nhập cuộc với tư thế “cửa trên” khi đối đầu.

Trong khi đó, tuy thua Việt Nam 0 - 3 trên sân nhà và bị loại từ vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026, nhưng tại giải FIFA ASEAN Cup, thế và lực của Indonesia đã khác. Bên cạnh là chủ nhà Division 1, đội bóng xứ vạn đảo đang gây chú ý với quyết định triệu tập hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại những giải đấu hàng đầu châu Âu, trong đó, đáng chú ý nhất là những cái tên: Jay Idzes (Sassuolo), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Calvin Verdonk (Lille), Emil Audero (Rayo Vallecano) và Maarten Paes (Ajax).

Nếu những cái tên này cùng góp mặt, Indonesia rõ ràng là một đội bóng rất khác so với hình ảnh tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Sự trở lại của những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu sẽ giúp Indonesia có bước tiến vượt bậc về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, ở góc độ khác, chính việc nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu cũng đặt ra khả năng kết nối với đồng đội trong thời gian tập trung ngắn.

Sau chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026, Việt Nam tiếp tục là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi đang có lợi thế lớn nhất là một bộ khung đã được kiểm chứng và sự ổn định trong cách vận hành của HLV Kim Sang-sik. Đội bóng không chỉ có những phương án tấn công hiệu quả mà còn có điều kiện bổ sung thêm nhân sự mới như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa.

Dẫu vậy, thời gian lại là một trong những trở ngại lớn nhất. V-League 2026/27 chỉ diễn ra 2 vòng trước khi tạm nghỉ. Sau ngày 13/9, đội tuyển mới hội quân và chỉ có khoảng một tuần rèn quân trong nước trước khi lên đường. Ngoài ra, việc đội trưởng Duy Mạnh vắng mặt vì chấn thương, hàng thủ cần gia cố và hàng công cần thêm phương án để tránh bị các đối thủ bắt bài… là những vấn đề cần giải quyết triệt để, từ đó mới có thể làm dày thêm bộ sưu tập “vàng” trong phòng truyền thống của mình.