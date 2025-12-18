3 cô gái Huế làm nên lịch sử tại SEA Games 33

3 chị em gái lập kỳ tích tại đấu trường SEA Games. Ảnh: Đinh Kiên

Tấm HCV đầu tiên của vật Huế thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Trải qua 3 kỳ SEA Games cùng 3 chức vô địch liên tiếp, tuy dạn dày kinh nghiệm, nhưng Mỹ Hạnh vẫn không được đánh giá cao về khả năng giành HCV tại SEA Games 33 do đã bước vào giai đoạn “xế chiều”.

Dẫu vậy, ở kỳ SEA Games “xem như” là cuối cùng này, Mỹ Hạnh vẫn chứng tỏ cô xứng đáng với danh hiệu “Độc cô cầu bại” Đông Nam Á hạng 62kg nội dung tự do nữ, khi bằng đòn “quấn bò”, Mỹ Hạnh dễ dàng hạ gục đối thủ đến từ Philippines với tỷ số áp đảo 10-0 ở trận chung kết, qua đó giành HCV thứ 4 sau 4 kỳ SEA Games liên tiếp mà nữ VĐV này tham dự.

Sau chiến thắng của Mỹ Hạnh, đến lượt Mỹ Linh bước vào trận chung kết hạng 53kg với VĐV Thái Lan. Tuy chưa có kinh nghiệm do lần đầu tham dự SEA Games, nhưng với khát khao chiến thắng cùng tinh thần vì màu cờ sắc áo, nữ đô vật trẻ gốc Quảng Điền đã chủ động tấn công ngay từ những giây đầu tiên. Và chỉ sau 6 vòng “quấn bò”, Mỹ Linh đã đóng góp tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam ngay lần đầu dự SEA Games cũng với tỷ số 10-0.

Cũng nội dung vật tự do nữ, Mỹ Trang là VĐV cuối cùng đến từ tuyển vật Huế bước vào trận chung kết hạng 57kg. Đối thủ của Trang là VĐV đến từ Myanmar. Như 2 đồng đội ở tuyển vật Huế, với đòn “quấn bò”, Mỹ Trang dễ dàng hạ gục đối thủ với tỷ số 10-0, qua đó đóng góp HCV thứ 3 cho Đoàn Thể thao Việt Nam, cũng như giành HCV thứ 3 cho bản thân sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 chị em ruột, cùng khoác áo tuyển vật Việt Nam và tuyển vật Huế. Với thành tích tại SEA Games 33, những cô gái gốc Quảng Điền đã lập nên kỷ lục của làng thể thao thế giới khi 3 chị em cùng tập chung 1 đội tuyển, cùng tham dự 1 kỳ SEA Games và cùng giành HCV ở 1 nội dung sau những chiến thắng áp đảo cùng với tỷ số cách biệt 10-0.

Tại SEA Games 33, thể thao Huế góp mặt 1 HLV, 7 VĐV, ở các môn: Jujitsu, Karate, bắn cung và vật, qua đó, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam 3 HCV cá nhân vật tự do nữ và 1 HCB đồng đội Jujitsu.