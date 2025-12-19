Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 90 Huy chương Vàng tại SEA Games 33

Đoàn Thể thao Việt Nam thông tin về tình hình thi đấu tại SEA Games 33. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tham dự cuộc gặp mặt có hai Phó Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam là ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao và ông Lê Thanh Hà, Phó phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tin về ba mục tiêu lớn mà Đoàn Thể thao Việt Nam đặt ra trước khi lên đường sang Thái Lan, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh cho biết, mục tiêu đầu tiên là giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; phấn đấu giành khoảng 90 huy chương vàng, tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Mục tiêu thứ hai là bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic; và mục tiêu thứ ba là xây dựng hình ảnh Đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định, đến thời điểm này, về cơ bản Đoàn đã hoàn thành các mục tiêu như đã hứa trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Cụ thể, với mục tiêu thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 73 huy chương vàng trên bảng tổng sắp. Nếu tính cả 5 huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn đã đoạt tổng cộng 78 huy chương vàng.

Với mục tiêu giành khoảng 90 Huy chương Vàng tại Đại hội, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục trông chờ vào khả năng giành huy chương ở các môn và nội dung còn thi đấu như vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing, cầu mây, bơi đường dài, esport. Nếu các môn này giành huy chương vàng như dự kiến, đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương đã đề ra.

Ở môn bóng đá, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu khi có đủ ba đội tuyển góp mặt ở các trận chung kết. Việt Nam đã giành hai ngôi vô địch của đội tuyển futsal nữ và đội tuyển U22.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ cũng đã giành ngôi vô địch. “Như vậy, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chiếc huy chương vàng của đội tuyển U22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng”, ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết ở mục tiêu thứ hai, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic.

Trong tổng số 78 huy chương vàng tính đến thời điểm hiện tại, các môn Olympic đã đóng góp 50 huy chương vàng, chiếm xấp xỉ 70% tổng số huy chương vàng của đoàn. Nếu tính thêm số huy chương vàng của hai môn Karate và Cầu mây, hai môn thể thao trọng điểm nằm trong chương trình thi đấu của ASIAD 2026, với tổng cộng 7 huy chương vàng, tỷ lệ này còn cao hơn.

Đặc biệt, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn khả năng giành thêm huy chương vàng ở các môn vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing trong ngày thi đấu 19/12. Những kết quả đạt được cho thấy số lượng môn Olympic và các môn trọng điểm đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đây đều là những môn nằm trong chương trình thi đấu của các kỳ Olympic và Asian Games tiếp theo.

Đánh giá về mục tiêu thứ ba, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định, trong suốt quá trình thi đấu và giao tiếp tại SEA Games 33, các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là các vận động viên, đã cư xử văn minh, đúng mực, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Các vận động viên thể hiện rõ ý chí, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, nỗ lực giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, khán giả, cổ động viên và lực lượng điều hành; hành xử văn minh, thân thiện, giữ gìn hình ảnh, nhân cách đẹp đẽ của người Việt Nam.

Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cũng có những gương mặt vận động viên đặc biệt xuất sắc như Trịnh Thị Thu Vinh (bắn súng) với 2 huy chương vàng cá nhân, 2 huy chương vàng đồng đội, 1 huy chương bạc nội dung mix súng ngắn và phá 4 kỷ lục. Thu Vinh sinh năm 2000, còn nhiều thời gian để tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp ở môn bắn súng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức đối với Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội, khi dù chỉ là sân chơi khu vực nhưng có nhiều vận động viên hàng đầu thế giới tham dự ở các môn như điền kinh, cử tạ, thể dục dụng cụ, cầu lông, taekwondo, boxing; nhiều môn thể thao dẫn đầu thế giới như cầu mây, kickboxing, muay, silat.

Bên cạnh đó là xu hướng nhập tịch vận động viên ngoài khu vực Đông Nam Á của một số quốc gia, cùng với năng lực và tính khách quan của đội ngũ trọng tài.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng thể thao Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, vượt lên chính mình, giành chiến thắng thuyết phục trước mọi đối thủ để hướng tới các mục tiêu cao hơn tại ASIAD và Olympic.