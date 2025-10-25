Một kỳ SEA Games lịch sử của thể thao Huế

Nguyễn Thu Hương (phải) - 1 trong những "quân bài ẩn" của thể thao Huế tại SEA Games 33. Ảnh: Chu Tuấn

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan từ ngày 1 - 21/12/2025 gồm 952 thành viên, trong đó, thể thao Huế góp mặt 1 HLV, 7 VĐV, gồm: Chu Minh Tuấn (HLV Jujitsu); Lê Minh Thuận (VĐV Karate); Nguyễn Thu Hương, Văn Sửu (VĐV Jujitsu); Nguyễn Thị Thanh Nhi (VĐV bắn cung); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (VĐV vật).

Trước đó, ngày 30/9, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã công bố danh sách HLV, VĐV được hưởng chế độ đặc thù chuẩn bị tham dự SEA Games 33, trong đó có 8 tên tuổi của thể thao Huế nêu trên.

Tuy nhiên, đó chưa phải là danh sách cuối cùng bởi việc được dự SEA Games hay không còn phụ thuộc vào thành tích, thái độ, phong độ, chấn thương cùng những quan sát của các chuyên gia đối với các HLV, VĐV trong quá trình huấn luyện, tập luyện và thi đấu.

Dự kiến ban đầu, thể thao Huế phấn đấu có 3 - 5 VĐV tham dự và đoạt 1 - 2 HCV tại SEA Games 33. Tuy nhiên, với một vài yếu tố “ngoài dự kiến”, thể thao Huế đã có 7 VĐV góp mặt tại SEA Games lần này. Cộng thêm 1 HLV, đây chính là kỳ SEA Games lịch sử của thể thao Huế khi lần đầu tiên có 8 gương mặt tham dự.

Với việc góp mặt 7 VĐV, tại SEA Games 33, thể thao Huế đề ra mục tiêu đóng góp vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam 3-5 huy chương, trong đó, phấn đấu giành 3 HCV.

Ngoài những cái tên dạn dày kinh nghiệm là Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Minh Thuận, Thanh Nhi, thì Văn Sửu, Thu Hương và Mỹ Linh là những VĐV lần đầu tiên tham dự ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Dẫu vậy, với nhiều người, xác suất giành HCV của những nhân tố mới này lại khá cao khi họ có lợi thế về sức trẻ, khát khao chinh phục đỉnh cao, và quan trọng hơn là còn mới lạ với các đối thủ. Điều này cũng đồng nghĩa, đây chính là những “quân bài ẩn”, có thể bùng nổ, tạo nên những bất ngờ ở thời khắc quyết định.