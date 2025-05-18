“Sốc”... cùng vật Huế

3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh

Sức mạnh vượt trội

Ở SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan, môn vật chỉ thi đấu 12 hạng cân, trong đó, nội dung vật tự do nữ có 4 hạng cân, gồm: 62, 57, 53 và 50kg. Quá trình tuyển chọn, 4 gương mặt nữ cả tuyển vật Việt Nam được ghi tên vào danh sách tham dự SEA Games 33 là: Mỹ Hạnh (62kg), Mỹ Trang (57kg), Mỹ Linh (53kg) và Thùy Linh (50kg).

Ngoài Thùy Linh là VĐV đến từ tuyển vật Bắc Ninh, thì Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh đều đến từ tuyển vật Huế và cũng là 3 chị em ruột. Điều này đã tạo nên “kỷ lục” khi không chỉ là lần đầu tiên, thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng tham gia 1 kỳ SEA Games và thi đấu cùng 1 bộ môn, mà còn cho thấy sức mạnh áp đảo của vật nữ Huế qua việc chiếm đến 3 trong tổng số 4 suất dự SEA Games kỳ này.

Đây không phải là lần đầu tiên tuyển vật Huế cũng như chị em nhà Mỹ Hạnh gây “sốc”. Sau khi Mỹ Hạnh gia nhập tuyển vật Huế vào năm 2006; các năm: 2010, 2013, 2014 và 2024, 4 người em của Mỹ Hạnh: Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Tiên, Đăng Quốc lần lượt khoác áo tuyển vật Huế. Hiện, trong 5 chị em Mỹ Hạnh thì đã có 4 người - trừ Đăng Quốc - đã “ăn cơm” tuyển vật Quốc gia - điều mà thể thao Việt Nam vẫn chưa bộ môn nào có được.

Trở lại chuyện 3 chị em của tuyển vật Huế cùng tham dự 1 kỳ SEA Games. Nếu như Mỹ Hạnh và Mỹ Trang đều đã thiết lập cho mình những nền tảng vững chắc khi nhiều kỳ SEA Games đã qua, Mỹ Hạnh “chết tên” với danh xưng “độc cô cầu bại” Đông Nam Á ở hạng 62kg vật tự do nữ, còn Mỹ Trang cũng đang đuổi sát chị với tấm HCĐ châu Á, 2 HCV SEA Games và rất nhiều lần vô địch Đông Nam Á thì với Mỹ Linh, đây là lần đầu tiên nữ đô vật này được góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất khu vực.

Điều gì khiến Mỹ Linh được các chuyên gia ở tuyển vật Việt Nam chọn lựa tham dự SEA Games 33? “Mỹ Hạnh sở hữu lối đánh áp đảo, tấn công dồn dập, Mỹ Trang thiên về phòng ngự kín kẽ để chớp thời cơ ra đòn; trong khi đó, với khả năng công - thủ toàn diện, hội tụ đầy đủ các ưu điểm về kỹ thuật, sức mạnh của 2 người chị, Mỹ Linh thậm chí còn “nguy hiểm” hơn và là người thay thế hoàn hảo nhất một khi Hạnh, Trang đến tuổi giải nghệ”, HLV tuyển vật Huế - Đinh Văn Kiên đánh giá về học trò của mình.

Tỏa sáng tại sân chơi châu lục

Gia nhập tuyển vật Huế vào năm 2013, dưới sự huấn luyện, đào tạo của HLV Đinh Văn Kiên cùng những hỗ trợ của 2 người chị, chỉ sau 5 tháng, Mỹ Linh đã đánh dấu năng lực của mình bằng tấm HCB giải vô địch các lứa tuổi trẻ tại Bắc Ninh. Đây cũng chính là động lực để Mỹ Linh phấn đấu, tiếp tục giành hàng loạt thành tích mà không phải VĐV nào bằng tuổi Mỹ Linh cũng có thể đạt được.

“Trong đội tuyển, Mỹ Linh là VĐV giàu tiềm năng, tuy nhỏ tuổi nhưng có thể vật ngã đối thủ nặng ký hơn mình, kể cả nam giới. Sau thời gian nỗ lực, Mỹ Linh đã đem về khá nhiều thành tích đáng chú ý, như: HCV tại ĐH thể thao toàn quốc 2018, nhiều HCV giải vô địch trẻ Đông Nam Á, HCV Giải vô địch các câu lạc bộ vật bãi biển Quốc gia 2024…”, HLV Đinh Văn Kiên cho hay.

Không chỉ dừng lại những thành tích trên, mới đây nhất, tại Giải vô địch trẻ châu Á diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào hồi tháng 6/2025, Mỹ Linh trở thành nữ VĐV đầu tiên trong lịch sử vật Việt Nam giành được HCB ở sân chơi này. Hành trình chạm tay vào tấm HCB ở giải đấu này của Mỹ Linh cũng khá gay cấn, thú vị. Trước khi để thua VĐV đến từ CHDCND Triều Tiên - đương kim vô địch châu Á và thế giới ở trận chung kết, Mỹ Linh phải chạm trán 2 đối thủ rất nặng ký đến từ Ấn Độ, Mông Cổ và cũng là những người đã đánh bại 2 người chị Mỹ Hạnh, Mỹ Trang ở các giải đấu trước đó. Điều này vô hình trung tạo nên áp lực cực lớn đối với Mỹ Linh ở mỗi lần lên thảm.

“Quyết tâm vượt qua đối thủ vì màu cờ sắc áo, đem vinh quang về cho Tổ quốc là điều đầu tiên. Nhưng bên cạnh đó, thú thật trong tâm khảm em còn là khát khao “đòi nợ” cho 2 chị của mình. Em rất mừng vì đã làm được”, Mỹ Linh chia sẻ.

Chưa có kinh nghiệm thi đấu tại SEA Games nên cũng đừng quá kỳ vọng về tấm HCV của Mỹ Linh ở sân chơi này, tránh tạo thêm áp lực cho đô nữ sinh năm 2003. Nhưng nếu nhìn từ thành tích của Mỹ Linh tại giải vô địch trẻ châu Á vừa rồi cùng tiềm năng dự báo từ phía các chuyên gia, chúng ta vẫn có quyền hy vọng phút giây tỏa sáng của Mỹ Linh bên cạnh 2 người chị Mỹ Hạnh, Mỹ Trang. Để từ đó, vật Huế thêm 1 lần nữa được nhắc đến khi có 3 chị em ruột cùng giành HCV tại 1 kỳ SEA Games.