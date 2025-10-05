Vật nữ Huế khẳng định đẳng cấp tại giải vô địch Quốc gia

Khoảnh khắc ăn mừng của 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng BHL tuyển vật TP. Huế

Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025 diễn ra từ 2-12/10 tại Bắc Ninh, quy tụ hơn 300 VĐV xuất sắc của 15 đội đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Huế, Ninh Bình, Công an Nhân dân, Quân đội, Phú Thọ, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2, Quảng Trị, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên và Lâm Đồng.

Tại giải, các VĐV tranh tài ở các nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ. Sau hơn 1 tuần tranh tài, tuyển vật TP. Huế xuất sắc giành 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ, trong đó, 3 HCV vật tự do nữ thuộc về 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh. Thành tích này cũng giúp tuyển vật TP. Huế vươn lên đứng Nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Hiện, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 trong tổng số 4 VĐV chính thức của tuyển vật nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Và thành tích xuất sắc trên càng thêm khẳng định phong độ, thực lực cũng như quyết tâm chinh phục đỉnh cao của 3 chị em quê Quảng Điền tại kỳ SEA Games này.