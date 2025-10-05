  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Vật nữ Huế khẳng định đẳng cấp tại giải vô địch Quốc gia

ClockThứ Sáu, 10/10/2025 08:50
HNN.VN - Với thành tích xuất sắc tại giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025, những gương mặt trụ cột của tuyển vật TP. Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm chinh phục đỉnh cao tại SEA Games 33.

“Sốc”... cùng vật HuếLưu lại dấu xưa với “Làng văn vật Thừa Thiên Huế”Gập ghềnh đường đến SEA Games

 Khoảnh khắc ăn mừng của 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng BHL tuyển vật TP. Huế

Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do Quốc gia 2025 diễn ra từ 2-12/10 tại Bắc Ninh, quy tụ hơn 300 VĐV xuất sắc của 15 đội đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, gồm: Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP. Huế, Ninh Bình, Công an Nhân dân, Quân đội, Phú Thọ, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh - Khu vực 2, Quảng Trị, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Cà Mau, Hưng Yên và Lâm Đồng.

Tại giải, các VĐV tranh tài  ở các nội dung vật cổ điển, vật tự do nam, vật tự do nữ. Sau hơn 1 tuần tranh tài, tuyển vật TP. Huế xuất sắc giành 3 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ, trong đó, 3 HCV vật tự do nữ thuộc về 3 chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh. Thành tích này cũng giúp tuyển vật TP. Huế vươn lên đứng Nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ.

Hiện, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 trong tổng số 4 VĐV chính thức của tuyển vật nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay. Và thành tích xuất sắc trên càng thêm khẳng định phong độ, thực lực cũng như quyết tâm chinh phục đỉnh cao của 3 chị em quê Quảng Điền tại kỳ SEA Games này.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: vật nữvật HuếVĐVvật tự doSEA Games 33
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33

Đến hiện tại, thể thao Huế cơ bản đã định hình được những gương mặt sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan, cùng những kỳ vọng về một SEA Games thành công nhất từ trước đến nay.

Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33
“Sốc”... cùng vật Huế

Một lần nữa, vật Huế lại gây “sốc” khi có 3 chị em ruột cùng tham dự 1 kỳ SEA Games; đồng thời, chiếm đến 3 trong tổng số 4 suất tham dự SEA Games 33 ở nội dung vật tự do nữ.

“Sốc” cùng vật Huế
Nước chủ nhà Thái Lan thông tin về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hội nghị truyền thông lần thứ nhất và họp báo về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) và Đại hội Thể thao Người khuyết tật ASEAN lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13) đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của đông đảo đội ngũ báo chí, phát thanh truyền hình từ các nước trong khu vực.

Nước chủ nhà Thái Lan thông tin về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top