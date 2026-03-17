Tuổi trẻ Việt Nam quảng bá văn hóa dân tộc tại Nga

Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, nhà trường, đông đảo sinh viên Việt Nam và quốc tế đang học tập tại ngôi trường này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vui mừng cho biết, sự kiện diễn ra ngay những ngày đầu xuân năm mới tại một trong những ngôi trường có nhiều sinh viên quốc tế học tập nhất ở nước Nga.

Theo Tiến sĩ Mai Nguyễn Tuyết Hoa, sự kiện này rất hữu ích với du học sinh Việt Nam tại RUDN. Quá trình tổ chức giúp các em rèn luyện kỹ năng, thắt chặt đoàn kết và đặc biệt khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các em không chỉ đi học đơn thuần mà trở thành những “Đại sứ văn hóa” chủ động. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, sinh viên quốc tế và Nga có cơ hội tìm hiểu, bày tỏ mong muốn được tới Việt Nam, góp phần tích cực vào quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp và mến khách.

Thay mặt Ban tổ chức, chị Nguyễn Phương Linh, đơn vị trưởng lưu học sinh Việt Nam tại RUDN cho biết, chương trình được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và mong muốn tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo nên một không gian giao lưu, kết nối và trải nghiệm giàu ý nghĩa cho cộng đồng sinh viên.

Chị Nguyễn Phương Linh chia sẻ, trong dòng chảy không ngừng của thời gian, văn hóa luôn là sợi dây bền chặt kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Những giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của con người, mà còn góp phần khẳng định bản sắc, niềm tự hào và cội nguồn của mỗi dân tộc.

Theo Ban tổ chức, với chủ đề “Tinh hoa”, chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa đầy cảm hứng, nơi hội tụ những giá trị truyền thống, những câu chuyện nghệ thuật và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ.

Không chỉ là dịp để giới thiệu và lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam, chương trình còn là cầu nối để tiếp nối những câu chuyện văn hóa qua các thế hệ; đồng thời tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của thế hệ mới - những “tinh hoa” đang góp phần viết tiếp hành trình phát triển của dân tộc.

Diễn ra từ 17-21/3, Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại RUDN năm 2026 lấy cảm hứng từ bộ Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng) - những biểu tượng linh thiêng trong văn hóa tâm linh Việt Nam. Bốn linh vật không chỉ xuất hiện như những hình tượng nghệ thuật, mà còn được “chuyển hóa” để phản chiếu chân dung thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới - những người con đất Việt đang học tập, nghiên cứu và khẳng định bản thân trên đất nước Nga.

Sự hội tụ của bốn linh vật trong chương trình “Tinh hoa” là thông điệp về một thế hệ trẻ Việt Nam toàn diện: vừa có trí tuệ (Quy), vừa có bản lĩnh khởi nghiệp (Lân), vừa mang vẻ đẹp tâm hồn (Phụng), vừa có khát vọng vươn xa (Long). Tất cả cùng hội tụ, cùng tỏa sáng, viết tiếp câu chuyện văn hóa dân tộc giữa lòng nước Nga.

