Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Nga

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng tặng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Đoàn Tuấn Cường, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Nga từng tham gia công tác tại Việt Nam trong thời gian chiến tranh Nikolai Kolesnik và đông đảo đại diện các hội, đoàn Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga Lưu Công Niệm xúc động ôn lại những kỷ niệm đời lính. Ông bồi hồi, xúc động khi nhắc đến những người đồng đội, đồng chí đã hy sinh thân mình trên các mặt trận trong nước cũng như quốc tế, các đồng chí thương, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Lưu Công Niệm nhấn mạnh, những đồng chí trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam hôm nay đã kiên cường, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trở về đời thường, các đồng chí vẫn phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ cần cù, chịu khó, kinh doanh giỏi, làm giàu, góp phần xây dựng gia đình và quê hương, đặc biệt nghĩa tình đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày xa quê hương.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Tham tán Công sứ Đoàn Tuấn Cường bày tỏ sự kính trọng và tri ân đến những người lính, không chỉ từng cống hiến trong những năm tháng chiến tranh, mà nay tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong việc tiếp tục truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh bài học về sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa chiến lược và người thực hiện, đã một lần làm nên lịch sử vào năm 1975 và nay đang tiếp tục chứng minh với quốc tế về một nước Việt Nam mới.

Ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết, Hội Cựu chiến binh có tác động tích cực nhất, ổn định nhất, có sức thuyết phục nhất trong các hội đoàn Việt Nam tại Liên bang Nga, thực sự là chỗ dựa cho cộng đồng và Liên hiệp.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng ông Nikolai Kolesnik vẫn nhớ như in những kỷ niệm trong huấn luyện, sinh hoạt, nhớ quyết tâm sắt đá của những người “học trò” trong việc lĩnh hội các kiến thức khó chỉ trong thời gian rất ngắn hòng có thể nhanh chóng ra chiến trường góp sức vào chiến thắng.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các hội viên đã thể hiện nhiều bài ca, tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, các anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

https://nhandan.vn/ky-niem-51-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-tai-nga-post959532.html?gidzl=er-1BG2yE1kXGeWj0AK_7g96XouQhpGVkak2VHgkPa_fJjz-IQa_IEmQt7vDgMjAkKkBV3UMq8411Bmr6G