Nga và Indonesia đạt thỏa thuận về năng lượng

Theo hãng tin Nga TASS, tại hội đàm Tổng thống Putin nêu rõ, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2025 tăng 12,5%, phản ánh đà phát triển tích cực của quan hệ kinh tế song phương. Nga và Indonesia sẽ tiếp tục tìm các giải pháp hiệu quả nhằm duy trì và mở rộng động lực tăng trưởng thương mại. Theo Tổng thống Putin, năng lượng, không gian vũ trụ, nông nghiệp và dược phẩm là những lĩnh vực hợp tác then chốt và nhiều triển vọng nhất giữa hai nước. Việc Indonesia trở thành thành viên chính thức của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) cũng là cơ hội quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trên bình diện đa phương.

Theo thông báo từ Chính phủ Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết một trong những mục tiêu chuyến thăm Nga là thảo luận về tình hình địa chính trị khu vực và thế giới. Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh, Nga đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển của cục diện địa chính trị hiện đại, trong bối cảnh nhiều bất ổn và thách thức toàn cầu. Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilyov cho biết, Indonesia đã đề nghị Nga cung cấp các sản phẩm dầu mỏ và hai bên bắt đầu thảo luận về các hợp đồng dài hạn.

https://nhandan.vn/nga-va-indonesia-dat-thoa-thuan-ve-nang-luong-post955675.html