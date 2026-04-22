Tạo xung lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga

Hội nghị ghi nhận quan hệ ASEAN-Nga tiếp tục tiến triển tích cực trên tất cả các mặt. Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2025 (đã được gia hạn tới hết năm 2026) đạt 82%, với nhiều kết quả cụ thể. Các nước ASEAN hoan nghênh và ủng hộ đề xuất của Nga tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga vào các ngày 17 và 18/6/2026 tại thành phố Kazan; nhất trí hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo thêm động lực mới và đưa ra những định hướng chiến lược thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, hội nghị nhất trí ASEAN và Nga cần đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, ASEAN và Nga cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như năng lượng sạch, chuyển đổi số, AI, đô thị thông minh...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam khẳng định, ASEAN luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, có vai trò, vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị ASEAN và Nga tăng cường hơn nữa trao đổi, phối hợp chiến lược ở cấp cao; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chung, trong đó có an ninh mạng, nhất là hợp tác triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội; tích cực hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mở rộng sang các khuôn khổ khác như hợp tác giữa ASEAN với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và với BRICS.

Đặc biệt, trong bối cảnh an ninh năng lượng khu vực đứng trước nhiều thách thức, Thứ trưởng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác cung ứng năng lượng ổn định và bền vững; đề nghị Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Nga sắp tới ra tuyên bố chung khẳng định cam kết hợp tác trong lĩnh vực này.

