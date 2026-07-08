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Thế giới

Đồng yen tăng giá mạnh so với USD trước kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất

ClockThứ Sáu, 04/09/2026 14:41
Tân Hoa Xã đưa tin, trong phiên giao dịch sáng 4/9 tại Tokyo, đồng yen Nhật đã có thời điểm tăng giá mạnh, chạm mức 155 yen đổi 1 đô-la Mỹ (USD).

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Đồng yen Nhật tăng giá so với USD trong phiên sáng 4/9. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Xu hướng này nối tiếp đà tăng hơn 3 yen trên thị trường New York so với phiên trước đó, trong bối cảnh làn sóng mua vào đồng yen gia tăng do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào giữa tháng 9.

Theo ghi nhận lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương), tỷ giá đồng USD giao dịch ở mức từ 155,66-155,67 yen trước khi giảm tiếp xuống 155,29 yen. Mức này giảm so với khoảng từ 155,75-155,85 yen ghi nhận tại New York và từ 157,03-157,06 yen tại thị trường Tokyo vào lúc 17 giờ ngày 2/9 (giờ địa phương).

Sự phục hồi của đồng yen phản ánh một phần tâm lý đầu cơ cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ thu hẹp trong thời gian tới. Trong khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda bày tỏ sẵn sàng nâng lãi suất để phù hợp với tình hình kinh tế và biến động giá cả, kỳ vọng trên thị trường đang tăng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tạm thời giữ nguyên lãi suất do áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt.

https://nhandan.vn/dong-yen-tang-gia-manh-so-voi-usd-truoc-ky-vong-boj-se-nang-lai-suat-post986315.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Đồng yenNhậttăng giá
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