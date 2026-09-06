Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Khai mạc Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật bản 2026 tại TP.Huế

Đồng chí Lê Minh Hưng chào mừng các đại biểu đến tham dự diễn đàn.

Dự và chỉ đạo Diễn đàn có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki; Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto; đại diện lãnh đạo các địa phương Kyoto, Shizuoka, Gunma, Mie, Shiga, Yamanashi; đại diện các tổ chức quốc tế, bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Mở rộng không gian hợp tác

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Diễn đàn cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa kết quả làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026. Tại cuộc làm việc, hai bên cam kết thúc đẩy gắn kết nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa và du lịch.

Điểm lại những nét nổi bật trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Nhật Bản tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng số 1 về ODA và lao động, thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD; dòng vốn đầu tư tăng gần 4 tỷ USD với xấp xỉ 300 dự án mới.

Hai nước đặt mục tiêu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

“Trải qua nhiều năm vun đắp, hợp tác địa phương đã trở thành một trụ cột quan trọng, thực chất với gần 120 thỏa thuận được triển khai. Trước những chuyển dịch sâu sắc về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và yêu cầu cấp thiết về phát triển xanh, chủ đề 'Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất' sẽ là dịp để địa phương hai nước biến tiềm năng thành các dự án cụ thể”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Diễn đàn.

Huế - điểm kết nối chiến lược với các đối tác Nhật Bản

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đăng cai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự khi Cố đô Huế được lựa chọn làm nơi tổ chức Diễn đàn.

Theo Bí thư Thành ủy, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới đã mở ra không gian phát triển mới. Trong đó, hợp tác địa phương giữ vai trò cầu nối, đưa các định hướng chiến lược vào thực tiễn.

Huế không chỉ là trung tâm văn hóa - di sản với 8 danh hiệu được UNESCO vinh danh, mà còn là trung tâm y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung. Trong tiến trình phát triển đô thị theo hướng xanh, sinh thái và thông minh, Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của Huế thông qua các chương trình hợp tác với Phủ Kyoto, tỉnh Nara, tỉnh Gifu, thành phố Shizuoka và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Sự hiện diện, hoạt động hiệu quả của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tại Huế như AEON MALL, Mitani Sangyo, Brycen, Huế Foods... là minh chứng cho tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, logistics và dịch vụ.

“TP. Huế mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực trọng điểm: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh; bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp. Kỳ vọng qua Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản và các hoạt động khảo sát thực địa tại Diễn đàn, các bên sẽ nhận diện rõ lợi thế để hình thành ngay các dự án đầu tư thiết thực”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tạ i Diễn đàn.

Chuyển mạnh từ hợp tác thông thường sang đồng kiến tạo phát triển

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đồng thời đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước chuyển mạnh từ “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”.

Đánh giá cao chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”, Thủ tướng cho rằng chủ đề thể hiện rõ tinh thần tin cậy, hợp tác cùng thắng và đồng kiến tạo tương lai.

Theo Thủ tướng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị cao, tương đồng văn hóa, gắn kết nhân dân và sự đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ. Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác song phương không ngừng mở rộng, từ liên kết kinh tế, hợp tác địa phương đến giao lưu nhân dân.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Điểm lại những thành tựu sau 40 năm Đổi mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng mạnh mẽ.

Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển. Quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định khu vực FDI là bộ phận quan trọng của nền kinh tế, mong muốn thu hút dòng vốn chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ tiên tiến và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước.

Đánh giá cao việc lựa chọn TP. Huế làm nơi tổ chức Diễn đàn, Thủ tướng cho rằng đây là địa phương giàu truyền thống văn hóa, đồng thời đang vươn lên mạnh mẽ trong phát triển công nghệ, dịch vụ và đô thị hiện đại.

Việc tổ chức sự kiện tại Huế mang thông điệp sâu sắc về sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa và công nghệ, lấy con người làm trung tâm để kiến tạo động lực phát triển mới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Để tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, Thủ tướng Chính phủ gợi mở 4 định hướng hợp tác trọng tâm cho các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

Thứ nhất, nâng tầm hợp tác thành đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững và nghiên cứu - phát triển (R&D). Nhật Bản được đề nghị hỗ trợ các địa phương Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị các ngành công nghệ mới.

Thứ hai, quán triệt tinh thần “nhìn cho đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng và đo lường bằng kết quả”. Các bên cần tập trung tháo gỡ những khó khăn về thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, đồng thời góp phần giải quyết bài toán già hóa dân số, suy giảm lực lượng lao động tại Nhật Bản. Thủ tướng đề nghị lựa chọn những dự án ưu tiên có tính khả thi cao, phù hợp với thế mạnh của mỗi bên để triển khai ngay, tạo kết quả cụ thể.

Thứ ba, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm.Thủ tướng nhấn mạnh Diễn đàn phải là nơi lắng nghe thực chất, để Chính phủ hai nước kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm người dân được thụ hưởng trực tiếp từ hợp tác, thông qua việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội nâng cao kỹ năng.

Thứ tư, củng cố nền tảng văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị mở rộng kết nối du lịch, tăng cường các đường bay trực tiếp, đẩy mạnh giao lưu giữa các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong hạ tầng xanh, chống ngập đô thị, xử lý chất thải, phát triển năng lượng tái tạo và phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng đề nghị chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ mô hình “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”. Các doanh nghiệp Nhật Bản được khuyến khích tiếp tục coi Việt Nam là trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng bền vững.