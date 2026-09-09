Xây dựng phương án điều tiết, vận hành hồ chứa theo kịch bản mưa

Hồ thủy điện Bình Điền sẽ xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết ứng phó mưa lớn.

Theo cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Trung Bộ và TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng từ ngày 10/9 đến ngày 17/9/2026, kèm theo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Nhằm chủ động ứng phó từ sớm, thành phố yêu cầu chủ các hồ đập trọng điểm như, Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch, A Lưới, Cụm A Lin 3, Thượng Nhật, Rào Trăng 4 và Thảo Long phải xây dựng kịch bản vận hành giảm lũ hợp lý, vừa bảo vệ an toàn công trình vừa góp phần giảm tải áp lực ngập lụt cho vùng hạ du.

Nội dung phương án xả lũ phải thể hiện chi tiết hiện trạng mực nước hạ du, mực nước hồ, lưu lượng nước đến và lưu lượng xả, cùng mục tiêu cụ thể và thời gian thực hiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu thời hạn cuối cùng để các đơn vị nộp phương án về Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu là trước 15 giờ ngày 10/9/2026, làm căn cứ phối hợp vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Bên cạnh việc tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị vận hành có trách nhiệm tăng cường kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở ven hồ và khu vực đầu mối, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, máy móc dự phòng cũng như phương tiện cứu hộ. Công tác phối hợp thông tin cảnh báo sớm đến chính quyền và người dân vùng hạ du phải được triển khai liên tục để đảm bảo an toàn tối đa cho đời sống người dân trong suốt đợt thiên tai.