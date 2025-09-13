Ưu tiên bố trí vốn nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 49F

Quốc lộ 49F (đường 71 cũ) cần nguồn vốn để sớm bố trí nâng cấp, mở rộng

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Theo đó, đối với đề xuất của thành phố trong việc hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để triển khai thực hiện tuyến Quốc lộ 49F nối từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài (đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh) trong giai đoạn 2026 - 2030, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, việc đầu tư tuyến đường này nhằm tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa liên vùng, giúp nước bạn Lào tiếp cận cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế độc lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện. Trường hợp còn khó khăn, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như Báo Huế ngày nay đã thông tin, tuyến Quốc lộ 49F từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 100km. Hiện nay, nhu cầu vận chuyển khoáng sản như than, boxit… từ nước bạn Lào qua cảng biển Huế là rất lớn. Nhằm hỗ trợ nước bạn Lào tăng năng lực lưu chuyển hàng hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Lào; đồng thời nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã có tại thành phố Huế, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch giữa hai nước gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, do vậy, việc đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 49F là cần thiết.

Quốc lộ 49F đi trên nền đường cũ một số đoạn, có địa hình phức tạp, cần khoảng 5.500 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp

Bên cạnh đó, đây là còn là tuyến đường ngắn nhất nối từ cửa khẩu Hồng Vân về đến cảng biển Phong Điền. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài 17km từ Quốc lộ 1A đến cảng Phong Điền đã được thành phố đầu tư và đưa vào khai thác dịp Quốc khánh 2/9. Đoạn cuối tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 13km đã được Bộ Xây dựng nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; đoạn còn lại dài 70km từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.500 tỷ đồng, chưa được đầu tư do chưa cân đối được nguồn lực. Vì vậy, thành phố đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để sớm triển khai thực hiện dự án này.

Hiện nay, thành phố đang tập trung đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tạo sức lan tỏa lớn ở trục hành lang kinh tế Đông - Tây kết nhằm nối liên thông 3 cụm cảng biển với 2 cửa khẩu biên giới Việt - Lào, trong đó có tuyến Quốc lộ 49F từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân.