A Lưới kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại TP. Hồ Chí Minh

Các sản phẩm vùng A Lưới tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ nông sản vùng miền – Bình Đông

Thực hiện Kế hoạch tham gia chương trình “A Lưới – Hương vị rừng xanh, sắc màu văn hóa”, từ ngày 19 đến 25/12/2025, UBND các xã vùng A Lưới đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ nông sản vùng miền – Bình Đông lần thứ I năm 2025, tổ chức tại phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, gian hàng A Lưới giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu. Các sản phẩm được người tiêu dùng và đối tác quan tâm, đánh giá cao về chất lượng, nguồn gốc và tính đặc trưng nổi bật gồm: Thổ cẩm Dèng và các sản phẩm từ Dèng với trang phục cách tân, phụ kiện thủ công; sản phẩm từ bò vàng A Lưới, lợn bản; nông sản và đặc sản rừng A Lưới như chuối sấy, măng sấy, nghệ – gừng viên, mật ong rừng, nấm dược liệu, muối tiêu rừng…

Bên cạnh hoạt động trưng bày, gian hàng còn tổ chức biểu diễn, giao lưu văn hóa dân gian, tái hiện không gian văn hóa truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Phiên chợ là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh vùng cao A Lưới, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế – du lịch cộng đồng bền vững tại địa phương. Thông qua chương trình “A Lưới – Hương vị rừng xanh, sắc màu văn hóa”, các sản phẩm, hình ảnh con người vùng A Lưới sẽ được lan tỏa đến du khách cả nước.