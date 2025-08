Đảm bảo an toàn du lịch đường thủy

Thuyền đưa khách đến Khu du lịch suối Tiên - hồ Thủy Yên trong tháng 7/2025

Huế là địa phương có nhiều tài nguyên sông, suối, biển, đầm phá để phát triển du lịch đường thủy. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch này, việc chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai được quan tâm, nhất là vào trước mùa cao điểm du lịch hè.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế quản lý bãi tắm biển, dịch vụ du lịch sông, hồ, suối, thác thuộc các điểm đã được công nhận trên địa bàn TP. Huế. Tại Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của UBND TP. Huế, đã quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý và khai thác bãi tắm, bao gồm trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, phương tiện cứu hộ, bảng cảnh báo, biển chỉ dẫn, nội quy hoạt động và đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên môn. Các hành vi bị cấm, gồm: bơi khi say rượu, sử dụng vật dụng không an toàn, lấn chiếm không gian bãi tắm và đưa phương tiện không phù hợp vào khu vực tắm.

Ngoài ra, Sở cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, điểm du lịch, xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai và phương án sơ tán khách du lịch khi có bão, lũ xảy ra theo các hướng dẫn từ Trung ương và địa phương. Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Huế cập nhật, cảnh báo thiên tai kịp thời đến các cơ sở du lịch.

Ngành du lịch và chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài hoạt động phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các cuộc thanh tra định kỳ về việc chấp hành các quy định về điểm du lịch như môi trường, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, ngành du lịch địa phương cũng phối hợp, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra điều kiện an toàn, phương tiện vận chuyển khách (đặc biệt là tàu thuyền du lịch), trang thiết bị cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, yêu cầu các điểm du lịch niêm yết nội quy an toàn, trang bị áo phao, phao cứu sinh đầy đủ và có nhân viên trực cứu hộ.

Hai nội dung nhiệm vụ phải thường xuyên được triển khai là nâng cao năng lực cho lực lượng làm du lịch và tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn đến điểm du lịch và du khách. Hàng năm, Sở Du lịch đều có công văn yêu cầu các địa phương tổ chức tập huấn kỹ năng cứu hộ, sơ cứu ban đầu, phòng tránh tai nạn đuối nước cho nhân viên các cơ sở du lịch, hướng dẫn viên, lái tàu, nhân viên phục vụ tại khu du lịch. Đôn đốc các địa phương ven biển triển khai lực lượng cứu hộ, bố trí trực cứu hộ tại các bãi tắm du lịch trong mùa hè và mùa mưa bão. Yêu cầu các điểm du lịch có yếu tố sông, hồ, suối, thác lắp đặt bảng cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực dễ xảy ra tai nạn như bãi đá, vùng nước xoáy, khu vực cấm tắm.

Trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho du khách, vai trò từ cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thôi là chưa đủ mà trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, điểm du lịch và cả ý thức du khách vô cùng quan trọng. Đơn vị làm du lịch cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động tạm dừng các hoạt động du lịch trên sông, hồ, suối, thác khi có cảnh báo mưa lớn, giông lốc. Việc kiểm tra, giám sát điều kiện kỹ thuật của các phương tiện đường thủy phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đăng kiểm đầy đủ, trang bị áo phao và không chở quá số người quy định. Các điểm du lịch cần bố trí đầy đủ lực lượng cứu hộ được đào tạo chuyên môn, có phương án ứng phó khẩn cấp và hệ thống cảnh báo rõ ràng, dễ quan sát. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của du khách và người điều hành dịch vụ về an toàn.

Du khách cũng cần tuân thủ các khuyến cáo, thực hiện đầy đủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và cơ sở kinh doanh du lịch. Từ những việc rất nhỏ như mặc áo phao, ngồi đúng vị trí khi tàu thuyền chạy, không ra khỏi phạm vi đảm bảo an toàn… du khách cũng đã phần nào tự bảo vệ mình trước những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.