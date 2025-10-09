Tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn cho các công trình Chương trình mục tiêu Quốc gia

Công trình đường nối từ Lâm Đớt đi Đông Sơn thuộc xã A Lưới 4 thi công được khoảng 70% giá trị hợp đồng

“Tắc” vốn

Từ nguồn vốn CTMTQG giai đoạn 2023 - 2025, tại xã A Lưới 1 đang triển khai DA đầu tư nâng cấp hồ A Tia với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện A Lưới (cũ) nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư công trình nhằm nâng cấp đập, nạo vét lòng hồ, tăng dung tích hữu ích của hồ chứa, góp phần phục vụ sản xuất và cung cấp nước sạch cho người dân. Ngoài ra, công trình hoàn thành còn giúp điều tiết dòng chảy suối A Nor và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đây là công trình thủy lợi cấp nước tưới tiêu cho 50ha lúa và hoa màu của người dân xã A Lưới 1. Do vậy, nhằm phát huy giá trị công trình, phù hợp với canh tác của người dân, tháng 6/2025, UBND huyện A Lưới (cũ) đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh DA đầu tư nâng cấp hồ A Tia. Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục như tường chắn đất tuyến kênh chính dài 26m đoạn từ đường Hồ Chí Minh hướng về đập A Tia; bổ sung phần gia cố mái kè tuyến đường giao thông số 4 bằng rọ đá hộc liên kết với nhau… với tổng mức đầu tư không thay đổi.

Ông Hồ Văn Miên, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 cho biết, từ các nguồn vốn của CTMTQG, trên địa bàn các xã A Lưới đã triển khai 17 dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Trong đó có 9 dự án đã hoàn thành, 8 dự án còn lại với tổng mức đầu tư hơn 278 tỷ đồng vẫn đang thi công dang dở do khó khăn về nguồn vốn. Đối với công trình nâng cấp hồ A Tia, công trình thi công đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng, với một số đoạn tuyến của hạng mục kênh mương, đường nội đồng, bóc phong hóa… đã hoàn thành. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, công trình ngưng thi công nhiều tháng nay và đang tiếp tục chờ bố trí vốn để tiếp tục triển khai.

Tương tự, tại công trình đường giao thông liên xã từ Lâm Đớt đi Đông Sơn thuộc xã A Lưới 4 được triển khai thi công, gồm 2 hạng mục đường giao thông dài gần 2km và cầu rộng 6,5m với tổng mức đầu tư 23 tỷ đồng do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.

Anh Lê Hoàng Khánh, cán bộ kỹ thuật công trình cho biết, thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành các hạng mục như đúc được 5/6 dầm cầu, phần hạ bộ và sẽ hoàn thành bản mặt cầu trong tháng 10, khối lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị theo hợp đồng. Tuy nhiên, khối lượng trên công trường hiện đang vượt giá trị thanh toán thực tế nhà thầu đã nhận. Nhà thầu phải bỏ thêm kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để thi công. Nếu được bố trí nguồn vốn kịp thời, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026.

Sớm tháo gỡ

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc nêu trên, mới đây, UBND TP đã có Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 về việc ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, DA thuộc các CTMTQG trên địa bàn thành phố khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chỉnh, giao nhiệm vụ chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, DA thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 được UBND các xã, phường hiện nay tiếp nhận từ UBND các xã, phường thuộc UBND các huyện, thị xã, quận thuộc UBND TP trước ngày 1/7/2025. Thời hạn ủy quyền cho đến khi các công trình, DA hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao quản lý về ngân sách nhà nước, đầu tư công chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về nội dung tham mưu, bảo đảm đúng quy định pháp luật; Giao Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 2, khu vực 3 thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư dự án và nội dung liên quan gửi Sở Tài chính tổ chức thẩm định, tham mưu UBND thành phố phê duyệt theo quy định.