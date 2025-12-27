Sập công trình tại Thái Lan, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ sập kết cấu mái vòm tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Báo Matichon cho biết công trình nằm trong khuôn viên một trung tâm huấn luyện do Cơ quan Điện lực Đô thị (Metropolitan Electricity Authority) vận hành. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Liban đưa tin số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà tại thành phố Tripoli, miền bắc Liban, đã tăng lên 15 người. Trong khi đó, số người bị thương cũng tăng lên 8 người.

Tòa chung cư 6 tầng tại khu dân cư nghèo Bab Tabbaneh bị sập vào chiều 8/2. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành sơ tán người dân khỏi các công trình lân cận do lo ngại nguy cơ sụp đổ dây chuyền. Các đội cứu nạn đã làm việc xuyên đêm trên đống đổ nát, trong khi các xe cứu thương túc trực sẵn sàng, kịp thời vận chuyển nạn nhân.

Vụ việc nêu trên xảy ra chưa đầy 1 tháng sau vụ sập nhà gây chết người khác tại Tripoli, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng mất an toàn nghiêm trọng của các công trình xây dựng tại thành phố vốn gánh chịu nhiều khó khăn về kinh tế nhất Liban.

Giới chức cam kết điều tra nguyên nhân và áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức liên quan.

https://nhandan.vn/sap-cong-trinh-tai-thai-lan-nhieu-nguoi-bi-thuong-post942382.html