Quy định mới về định mức thu phí đường bộ

Ảnh minh họa: Trạm thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Thông tư mới quy định đầy đủ, chi tiết các định mức kinh tế-kỹ thuật cho từng khâu trong quy trình tổ chức, vận hành trạm thu phí, bao gồm cả hình thức thu phí một dừng (MTC) và thu phí điện tử không dừng (ETC). Trong đó, định mức lao động trực tiếp được xác định cụ thể theo đơn vị công/ca làm việc đối với các vị trí như: điều hành trạm, bán soát vé tại cabin, bảo vệ phân làn, vận hành hệ thống ETC, giám sát hậu kiểm…

Đáng chú ý, đối với công tác vận hành làn ETC, định mức lao động được phân cấp rõ theo quy mô trạm. Cụ thể, tại các trạm có trên 8 làn ETC, định mức lao động trực tiếp được quy định là 3 công/ca. Đối với công tác bán soát vé tại cabin (áp dụng cho làn thu phí một dừng và làn hỗn hợp), định mức được điều chỉnh tăng thêm hệ số từ 1,05 đến 1,1 trong trường hợp lưu lượng thực tế vượt lưu lượng mãn tải từ 1,8 lần trở lên.

Bên cạnh yếu tố lao động, Thông tư cũng quy định chặt chẽ các định mức đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật hạ tầng và hệ thống Front-End tại trạm thu phí. Đối với các trạm được bố trí hệ thống kiểm soát tải trọng xe tự động, định mức kỹ sư được áp dụng hệ số 1,1, nhằm bảo đảm yêu cầu về độ chính xác, an toàn và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Thông tư số 68/2025/TT-BXD, được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Đường bộ năm 2024, Luật Giá năm 2023 và các nghị định có liên quan về thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026, đồng thời thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án đường bộ đã được chuyển giao về Bộ Xây dựng quản lý.

Về quản lý tài chính, định mức chi phí gián tiếp (bao gồm tiền lương bộ phận quản lý, văn phòng phẩm, điện nước, chi phí đào tạo…) được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng chi phí nhân công trực tiếp, dao động từ 30% đến 70%, tùy theo số lượng làn thu phí và mô hình tổ chức thu (nhà đầu tư hoặc nhà cung cấp dịch vụ).

Đối với các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác, Thông tư quy định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6% trên tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp.

Bộ Xây dựng khẳng định, việc ban hành bộ định mức kinh tế-kỹ thuật này là căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán, xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời xây dựng và quản lý kế hoạch sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Các khối lượng công việc thực hiện trong ca đêm, ngày nghỉ lễ, Tết tiếp tục được áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật lao động.

Thông tư áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu tiền sử dụng đường bộ tại các dự án do Bộ Xây dựng quản lý, góp phần minh bạch hóa hoạt động thu phí, nâng cao hiệu quả khai thác và hiện đại hóa quản lý hạ tầng giao thông đường bộ trong giai đoạn mới.

https://nhandan.vn/quy-dinh-moi-ve-dinh-muc-thu-phi-duong-bo-post940015.html?gidzl=DH8P6v4KYY0t3n0Ra0EC93GF4noB2DidBmX04em8tovuNX13tGZTV2bVHHNU38jxBLWK53YHDQiCbHI78W