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ClockThứ Năm, 10/09/2026 16:13

Khảo sát, đánh giá lại khả năng thoát lũ hạ lưu thủy điện Bình Điền

HNN.VN - Công ty cổ phần (CP) Thủy điện Bình Điền đề xuất Sở Công thương xem xét cho phép đơn vị khảo sát đánh giá lại khả năng thoát lũ và không gian chứa lũ đoạn hạ lưu Nhà máy thủy điện Bình Điền nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành, điều tiết.

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Cần khảo sát đánh giá lại khả năng thoát lũ đoạn khoảng 700m về phía sau hạ lưu cầu Mỏ Cáo, xã Bình Điền. 

Ngày 10/9, ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bình Điền cho biết, đơn vị vừa đề xuất UBND thành phố và Sở Công thương cho phép khảo sát, đánh giá khả năng thoát lũ và không gian chứa lũ trên đoạn khoảng 700m phía hạ lưu cầu Mỏ Cáo, xã Bình Điền, làm cơ sở lập phương án nạo vét, khơi thông.

Theo Công ty CP Thủy điện Bình Điền, sau mùa mưa lũ lịch sử năm 2025 và quá trình nhà máy điều tiết lũ với cường độ cao theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế, khu vực hạ du nhà máy xuất hiện tình trạng bồi lắng. Công ty cho rằng, lượng lớn cát, sỏi bồi lắng làm mực nước hạ lưu cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và hiệu suất tổ máy. Do khu vực này nằm ngoài diện tích nhà máy, công ty đề xuất được khảo sát để có cơ sở lập phương án nạo vét, khơi thông, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

“Quá trình điều tiết lũ đã làm một lượng lớn cát, sỏi bồi lắng vùng hạ du thủy điện, làm mực nước hạ lưu cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng, không gian thoát lũ và hiệu suất tổ máy”, ông Nguyễn Quang Hải nói. Cũng theo ông Nguyễn Quang Hải, tại buổi làm việc với Sở Công thương mới đây, công ty đã đề xuất khảo sát, đánh giá lại khả năng thoát lũ khu vực này nhằm có cơ sở lập phương án xin phép nạo vét, khơi thông phục vụ điều tiết lũ.

 Hạ lưu thủy điện Bình Điền nhiều khu vực bị bồi lấp, ảnh hưởng khả năng thoát lũ.

Ngoài ra, Công ty CP Thủy điện Bình Điền đề xuất Sở Công thương tạo điều kiện để nhà máy được huy động tối đa công suất trong mùa khô, qua đó nâng dung tích phòng lũ cho mùa mưa năm 2026, dự kiến bắt đầu từ tháng 9. Doanh nghiệp cũng đề nghị sớm khắc phục sự cố mất tín hiệu radar, khiến không thể theo dõi dữ liệu trên website và ứng dụng điện thoại, để có thêm thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Hiện, Huế có 13 công trình thủy điện đang hoạt động. Trong đó, thủy điện Hương Điền là công trình thủy điện quan trọng đặc biệt, thuộc trách nhiệm kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa của Bộ Công Thương; thủy điện Tả Trạch sử dụng nước từ hồ chứa thủy lợi để phát điện. 11 công trình còn lại thuộc trách nhiệm kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của UBND TP. Huế.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
bình điềnthủy điệnhạ lưubồi lắngsở công thương
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