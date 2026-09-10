Các hồ chứa đã cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du sông Hương, sông Bồ

Hồ thủy điện Bình Điền đã giữ lại 110 triệu m3 nước, góp phần cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ từ ngày 10 đến ngày 13/9/2026, hệ thống các công trình thủy lợi và thủy điện lớn trên địa bàn đã phát huy tối đa vai trò điều tiết và giữ lại hơn 380 triệu m3 nước, cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du sông Hương, sông Bồ.

Theo đó, kết thúc đợt mưa lớn vừa qua, toàn bộ các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện vận hành ổn định và đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Cụ thể, tại hồ Tả Trạch, mực nước ghi nhận ở mức +33,42m so với mực nước dâng bình thường là +45m, với lưu lượng đến hồ đạt 422 m3/s và lưu lượng điều tiết về hạ du duy trì ở mức thấp 50 m3/s. Trong đợt mưa lũ này, hồ Tả Trạch đã đón tổng lượng nước đến khoảng 128,21 triệu m3, trong đó lượng nước được giữ lại trong lòng hồ khoảng 120,47 triệu m3.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền ghi nhận mực nước ở mức +70,72m trên tổng mực nước dâng bình thường +85m, lưu lượng nước đến hồ là 579 m3/s và lưu lượng về hạ du là 58 m3/s, giữ lại hồ 110 triệu m3 trên tổng số 120 triệu m3 nước đến hồ.

Trong khi đó, hồ thủy điện Hương Điền đối mặt với lượng nước về rất lớn, ghi nhận lưu lượng đỉnh lũ đạt tới 6.453 m3/s và mực nước hồ đạt +53,72m trên mực nước dâng bình thường +58m. Lưu lượng đến hồ Hương Điền đạt 1.375 m3/s và xả về hạ du 189 m3/s, qua đó giữ lại lượng nước lên tới 149,87 triệu m3.

Trong toàn bộ đợt vận hành từ ngày 10 - 13/9, tổng lượng nước đổ về 3 hồ chứa lớn đạt khoảng 433,3 triệu m3. Trong số này, lượng nước vận hành qua hệ thống phát điện chạy máy đạt khoảng 53 triệu m3, còn lại phần lớn lượng nước khoảng 380,3 triệu m3 được các hồ giữ lại.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đánh giá, nhờ sự phối hợp vận hành điều tiết linh hoạt, khoa học, hệ thống hồ chứa đã thực hiện nhiệm vụ cắt và giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương và sông Bồ, hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt và bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân trong khu vực.