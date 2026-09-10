  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 14/09/2026 08:27

Các hồ chứa đã cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du sông Hương, sông Bồ

HNN.VN - Ngày 14/9, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, các hồ đập thủy lợi, thủy điện lớn trên địa bàn đã điều tiết và giữ lại hơn 380 triệu m3 nước, cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du.

Nâng cao năng lực hồ chứa nước Tả TrạchXây dựng hồ chứa trên sông Ô Lâu nhằm cắt giảm lũ, ứng phó với thiên tai

 Hồ thủy điện Bình Điền đã giữ lại 110 triệu m3 nước, góp phần cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lũ từ ngày 10 đến ngày 13/9/2026, hệ thống các công trình thủy lợi và thủy điện lớn trên địa bàn đã phát huy tối đa vai trò điều tiết và giữ lại hơn 380 triệu m3 nước, cắt giảm đỉnh lũ cho hạ du sông Hương, sông Bồ.

Theo đó, kết thúc đợt mưa lớn vừa qua, toàn bộ các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hiện vận hành ổn định và đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Cụ thể, tại hồ Tả Trạch, mực nước ghi nhận ở mức +33,42m so với mực nước dâng bình thường là +45m, với lưu lượng đến hồ đạt 422 m3/s và lưu lượng điều tiết về hạ du duy trì ở mức thấp 50 m3/s. Trong đợt mưa lũ này, hồ Tả Trạch đã đón tổng lượng nước đến khoảng 128,21 triệu m3, trong đó lượng nước được giữ lại trong lòng hồ khoảng 120,47 triệu m3.

Đối với hồ thủy điện Bình Điền ghi nhận mực nước ở mức +70,72m trên tổng mực nước dâng bình thường +85m, lưu lượng nước đến hồ là 579 m3/s và lưu lượng về hạ du là 58 m3/s, giữ lại hồ 110 triệu m3 trên tổng số 120 triệu m3 nước đến hồ.

Trong khi đó, hồ thủy điện Hương Điền đối mặt với lượng nước về rất lớn, ghi nhận lưu lượng đỉnh lũ đạt tới 6.453 m3/s và mực nước hồ đạt +53,72m trên mực nước dâng bình thường +58m. Lưu lượng đến hồ Hương Điền đạt 1.375 m3/s và xả về hạ du 189 m3/s, qua đó giữ lại lượng nước lên tới 149,87 triệu m3.

Trong toàn bộ đợt vận hành từ ngày 10 - 13/9, tổng lượng nước đổ về 3 hồ chứa lớn đạt khoảng 433,3 triệu m3. Trong số này, lượng nước vận hành qua hệ thống phát điện chạy máy đạt khoảng 53 triệu m3, còn lại phần lớn lượng nước khoảng 380,3 triệu m3 được các hồ giữ lại.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đánh giá, nhờ sự phối hợp vận hành điều tiết linh hoạt, khoa học, hệ thống hồ chứa đã thực hiện nhiệm vụ cắt và giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương và sông Bồ, hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt và bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân trong khu vực.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
Thủy điệnđiều tiếtnguồn nướcxả lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện ứng phó mưa lớn

Trước dự báo thời tiết, thiên tai tại khu vực Trung Bộ những ngày tới có thể diễn biến phức tạp, ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn chủ động rà soát, xây dựng phương án điều tiết, vận hành hồ chứa theo các kịch bản mưa nhằm bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Chủ động điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện ứng phó mưa lớn
Bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 25/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió, điện khí và nhu cầu phụ tải phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top