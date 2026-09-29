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Hơn 8,6 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ô Hô

HNN.VN - Sáng 30/9, ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ô Hô đoạn qua Tổ dân phố (TDP) Tứ Chánh, nay là TDP Tây Bắc Sơn vừa được khởi công, góp phần bảo vệ bờ sông, đường giao thông và khu dân cư trong khu vực.

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Nhà thầu tạo mặt bằng tập trung thiết bị máy móc tại công trình. 

Kinh phí xây dựng công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 8,6 tỷ đồng. Đơn vị thi công do liên danh các nhà thầu, gồm Công ty TNHH Xây dựng Thiên An Hải, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Sự Nguyễn, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lộc Thành triển khai thực hiện với thời gian 2 tháng.

Theo thiết kế, tuyến kè có tổng chiều dài 503,7m, được xây dựng kiên cố với hệ thống gia cố mái và chân kè nhằm hạn chế sạt lở, bảo vệ bờ sông. Mái kè được gia cố bằng đá lát, kết hợp khung giằng bê tông cốt thép và hệ thống rọ đá bảo vệ chân kè. Một số đoạn được thiết kế tường đứng bê tông cốt thép, kết hợp mặt đường giao thông rộng khoảng 5m.

Công trình còn xây mới 3 bến nước, rộng 4m/bến và 3 cống thoát nước; đồng thời nâng cấp, mở rộng khoảng 548m đường bê tông hiện trạng đã xuống cấp. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ nhằm vừa bảo vệ bờ sông, vừa hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Hoàng Ngọc Hòa, khu vực bờ sông Ô Hô qua TDP Tứ Chánh trước đây có một số vị trí sạt lở nghiêm trọng, nhất là trong mùa mưa lũ. Việc đầu tư xây dựng tuyến kè này rất bứt thiết, góp phần hạn chế sạt lở, bảo vệ đất đai, đường giao thông và khu dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện, phường Phong Thái đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình để sớm đưa vào sử dụng, góp phần chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực trước mỗi mùa mưa lũ đến. 

Hùng An
 Từ khóa:
sông Ô Hôcông trìnhthi côngPhong Thái
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