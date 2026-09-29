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Lãnh đạo phường Phong Thái đối thoại, tháo gỡ những vấn đề dân sinh

HNN.VN - Sáng 29/9, đồng chí Lê Việt Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Thái có buổi tiếp, đối thoại với người dân tổ dân phố (TDP) Đông Hiền.

Phong Thái rà soát, giải quyết những tồn tại khó khăn ở địa phươngLãnh đạo phường Phong Phú và Phong Thái tiếp dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Người dân Tổ dân phố Đông Hiền kiến nghị vấn đề dân sinh đến lãnh đạo phường. 

Có 17 lượt ý kiến, tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực trong đời sống, sản xuất, đất đai, hạ tầng và an ninh trật tự. Trong đó có việc gần 3,6 ha ruộng đang bỏ hoang; hệ thống kênh mương xuống cấp, nguồn nước phục vụ sản xuất chưa bảo đảm, lao động nông nghiệp ngày càng già hóa, chi phí vật tư tăng, một số diện tích thấp trũng khó canh tác, cần nghiên cứu chuyển đổi cây trồng phù hợp.

Người dân cũng đề nghị rà soát việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2025, kiện toàn hoạt động của hợp tác xã, đồng thời quan tâm hơn đến cơ sở.

Trong lĩnh vực đất đai, hạ tầng, người dân phản ánh việc giải quyết hồ sơ đất rừng còn chậm; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến đất làm đường; những ảnh hưởng liên quan đất đai do đường chắn lũ Nam Dương và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Một số ý kiến đề nghị đầu tư các tuyến đường kiệt, đường vào di tích Cồn Bệ, tạo điều kiện khai thác giá trị di tích gắn với phát triển địa phương...

Trao đổi trực tiếp tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Phong Thái Lê Việt Thành làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết từng nhóm vấn đề. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Hùng An
 Từ khóa:
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