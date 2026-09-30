  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh công trình nghiên cứu về hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ

ClockThứ Tư, 07/10/2026 08:52
Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.

NOBEL 2025: Công trình Vật lý nào sẽ chạm ngõ vinh quang?

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý 2026 thuộc về Giáo sư Francis Halzen. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Nghiên cứu của nhà khoa học Francis Halzen tập trung ghi nhận các hạt neutrino -những hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ được coi là "sứ giả vũ trụ" giúp giải mã sự tiến hóa của vũ trụ.

Neutrino là các hạt hạ nguyên tử siêu nhỏ, có mặt ở khắp mọi nơi và liên tục xuyên qua Trái đất cũng như cơ thể con người với tốc độ gần bằng ánh sáng. Dù vô cùng phổ biến, chúng gần như không tương tác với vật chất và không bị lệch hướng do từ trường hay mất năng lượng trên đường di chuyển. Đặc tính này giúp neutrino trở thành những "sứ giả" mang nguyên vẹn thông tin từ các hiện tượng vũ trụ bạo liệt nhất ở nơi xa xôi về Trái đất - điều mà các loại sóng hay hạt khác không thể làm được.

Năm 1988, Giáo sư Halzen lần đầu tiên đề xuất ý tưởng dùng lớp băng nguyên khối tại Nam Cực để "bắt" neutrino. Khi một hạt neutrino năng lượng cao va chạm hiếm hoi với hạt nhân nguyên tử trong băng, nó tạo ra một lóe sáng cực nhẹ. Lớp băng Nam Cực tinh khiết, ổn định về địa chất và không có động đất chính là môi trường lý tưởng nhất để các cảm biến ghi nhận hiện tượng này mà không bị nhiễu.

Ý tưởng tưởng chừng vô tưởng này đã trở thành hiện thực với Đài thiên văn IceCube - khối băng dung tích 1km3 ở Nam Cực với mạng lưới cảm biến ánh sáng, hoàn thành vào năm 2011. Nhờ IceCube, Giáo sư Halzen và các đồng nghiệp đã lần đầu tiên phát hiện ra các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc bên ngoài hệ Mặt trời, mở ra phương pháp quan sát vũ trụ hoàn toàn mới (thiên văn học neutrino). Công trình của Giáo sư Francis Halzen không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật kéo dài nhiều thập kỷ mà còn cung cấp cho nhân loại công cụ vô giá để tiếp tục khám phá những hiện tượng vũ trụ chưa từng được biết đến.

Đây là giải Nobel thứ hai được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Y sinh. Các giải thưởng tiếp theo sẽ được công bố gồm Nobel Hóa học (ngày 7/10) và Nobel Văn học (ngày 8/10). Chủ nhân giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố ngày 9/10 tại Oslo (Na Uy). Giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại mùa Nobel 2026 vào ngày 12/10.

Mỗi giải Nobel có giá trị tiền thưởng 12 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD), cùng một huy chương bằng vàng 18 carat và bằng chứng nhận đoạt giải. Trường hợp một giải được trao cho từ 2-3 người, số tiền thưởng sẽ được chia cho các chủ nhân.

https://nhandan.vn/giai-nobel-vat-ly-2026-vinh-danh-cong-trinh-nghien-cuu-ve-hat-neutrino-nang-luong-cao-co-nguon-goc-tu-vu-tru-post993325.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Giải Nobel Vật lývinh danhcông trình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 8,6 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ô Hô

Sáng 30/9, ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ô Hô đoạn qua Tổ dân phố (TDP) Tứ Chánh, nay là TDP Tây Bắc Sơn vừa được khởi công, góp phần bảo vệ bờ sông, đường giao thông và khu dân cư trong khu vực.

Hơn 8,6 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Ô Hô
Hoàn thành tháo dỡ 31/31 lô cốt, công trình quân sự tại Kinh thành Huế

Ngày 23/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố thông tin đã hoàn thành công tác tháo dỡ các lô cốt và công trình quân sự cũ nằm trong khu vực di tích Kinh thành Huế. Dự án được triển khai từ ngày 30/7 và theo kế hoạch đến ngày 30/9 mới kết thúc, nhưng nhờ nỗ lực của các đơn vị, công việc đã hoàn thành trước thời hạn 5 ngày.

Hoàn thành tháo dỡ 31 31 lô cốt, công trình quân sự tại Kinh thành Huế
Gấp rút hoàn thành dự án cầu Vỹ Dạ ​và đường Bà Triệu trước Tết Nguyên Đán

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, hoàn thành cầu Vỹ Dạ ​và đường dẫn hai đầu cầu trước tết Nguyên đán; đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026; đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ những dự án (DA) đô thị chậm triển khai.

Gấp rút hoàn thành dự án cầu Vỹ Dạ ​và đường Bà Triệu trước Tết Nguyên Đán
Vinh danh nhân tài trên màn hình led

Thời gian gần đây, tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), hình ảnh nhà khoa học Tiền Học Sâm, người đặt nền móng cho ngành hàng không vũ trụ và được coi là “cha đẻ của công nghệ tên lửa” Trung Quốc, cùng nhiều nhà khoa học nổi tiếng khác đã xuất hiện trên các bảng quảng cáo. Việc làm này theo đơn vị triển khai nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, bồi đắp tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Vinh danh nhân tài trên màn hình led
Triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Ngày 18/9, Sở Xây dựng phối hợp Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và các Nghị định hướng dẫn.

Triển khai các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top