Phát huy hiệu quả hệ thống quan trắc tự động cảnh báo thiên tai

Kiểm tra, bảo dưỡng trạm đo mưa tự động Vrain.

Mạng lưới quan trắc tự động thành phố có 55 trạm đo mưa tự động Vrain, 4 máy đo tốc độ gió, 10 trạm giám sát ngập lụt và 7 trạm quan trắc mực nước trên các sông Hương, Bồ, Ô Lâu, Truồi và Bù Lu.

Dữ liệu từ các trạm được kết nối, tích hợp và công bố trên website, ứng dụng Vrain dành cho điện thoại thông minh và nền tảng Hue-S. Nhờ đó, thông tin về lượng mưa, mực nước và tình hình ngập lụt được cập nhật theo thời gian thực, giúp cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương theo dõi sát diễn biến thiên tai, kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

Nền tảng Hue-S hiện tích hợp nhiều nhóm dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai như lượng mưa, mực nước, ngập lụt, hồ chứa, sơ tán dân và phản ánh hiện trường. Hue-S hiện có hơn 900.000 tài khoản; Fanpage HueIOC có hơn 162.000 người theo dõi và Zalo HueIOC có hơn 100.000 người quan tâm.

Việc kết nối dữ liệu quan trắc với các nền tảng số được đánh giá góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cảnh báo thiên tai đến cộng đồng. Đây là nguồn thông tin quan trọng, nhất là trong những thời điểm xảy ra mưa lớn, lũ và ngập lụt trên địa bàn thành phố, giúp người dân chủ động theo dõi tình hình và có phương án ứng phó phù hợp.

Để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, từ ngày 6 đến 16/10, Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC) tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng các trạm quan trắc trên địa bàn.