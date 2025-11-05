Dùng rọ đá "vá" lại đoạn đê Niêm Phò – Nho Lâm

Các lực lượng và phương tiện cơ giới nỗ lực "vá" đoạn đê bị vỡ. Ảnh: Ánh Cầu

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu, các lực lượng gồm: Công an, quân sự và Nhân dân địa phương với hơn 20 người, 1 xe múc, 2 xe cơ giới, 90m3 đá hộc và các phương tiện khác đã “vá” lại đoạn đê bị vỡ. Đến 22h20 phút tối 4/11, đoạn đê bị vỡ đã được khắc phục.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương cảnh báo, chỉ xe máy của người dân đi qua và ưu tiên xe cấp cứu, còn những xe cơ giới khác tạm thời không đi qua đoạn đê này. Hết đợt mưa lũ, UBND xã Quảng Điền sẽ có phương án đề xuất kinh phí sửa chữa kiên cố, đảm bảo an toàn lưu thông.

Đoạn đê bị vỡ từ thôn Niêm Phò đến thôn Nho Lâm là tuyến đê ven sông kết hợp đường giao thông có vai trò quan trọng trong việc ngăn nước, đảm bảo kết nối đi lại cho người dân, đồng thời là tuyến huyết mạch nối từ khu vực xã Quảng Thọ (cũ) lên trung tâm TP. Huế, nhất là trong mùa mưa lũ.

Trước đó, mưa lũ liên tiếp xảy ra, nước dâng cao, chảy xiết đã làm sạt trôi, phá vỡ mặt đê rộng khoảng 7m, chia cắt giao thông. Sáng 4/11, trực tiếp kiểm tra hiện trường, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố, trước mắt vá đê bằng rọ đá. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế nhấn mạnh: “Tất cả các lực lượng, phương tiện phải vào cuộc quyết liệt, hoàn thành việc thông tuyến trong ngày 5/11, đảm bảo giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền”.