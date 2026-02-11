Quy định thuế mới của EU với hàng điện tử nhập khẩu

EU sẽ chính thức chấm dứt việc miễn thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng nhỏ dưới 150 euro

Trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, các quy định hải quan hiện hành của EU, đặc biệt là ngưỡng miễn thuế đối với các lô hàng có giá trị dưới 150 euro, ngày càng bộc lộ sự lạc hậu.

Theo đánh giá của EU, cơ chế này đã bị nhiều nhà bán lẻ ngoài khối lợi dụng để chia nhỏ đơn hàng, né tránh nghĩa vụ thuế quan, gây thất thu ngân sách và tạo ra sức ép cạnh tranh không cân xứng đối với doanh nghiệp nội khối.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, EU sẽ chính thức chấm dứt việc miễn thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng nhỏ dưới 150 euro. Đây là thay đổi mang tính cốt lõi, bởi trong nhiều năm qua, phần lớn các đơn hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử ngoài EU đã dễ dàng tiếp cận thị trường châu Âu mà gần như không phải chịu thuế hải quan.

Phát biểu về quyết định này, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Síp ông Makis Keravnos – quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, nhấn mạnh rằng khi thương mại điện tử toàn cầu bùng nổ, các quy tắc hải quan của EU buộc phải được cập nhật để theo kịp thực tiễn mới.

Việc bãi bỏ quy định miễn thuế lỗi thời sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp EU, đồng thời chặn đứng các hành vi lợi dụng kẽ hở pháp lý của những nhà bán hàng thiếu trung thực. Ông cũng kêu gọi đẩy nhanh tiến trình cải cách hải quan toàn diện, coi đây là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh kinh tế của Liên minh.

Do cuộc cải cách hải quan tổng thể, bao gồm việc xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu Hải quan EU, dự kiến chỉ hoàn tất vào năm 2028, Hội đồng châu Âu đã thống nhất triển khai một lộ trình chuyển tiếp. Cụ thể, kể từ ngày 1/7 tới, EU sẽ áp dụng mức thuế hải quan cố định trung gian là 3 euro đối với mỗi danh mục mặt hàng có trong các kiện hàng nhỏ, với điều kiện hàng hóa được gửi trực tiếp tới người tiêu dùng trong khối và có giá trị dưới 150 euro. Mức thuế này sẽ được tính dựa trên từng loại mặt hàng riêng biệt trong cùng một gói hàng, căn cứ theo mã phân loại thuế quan.

Sau năm 2028, khi hệ thống dữ liệu hải quan mới chính thức đi vào hoạt động, cơ chế thuế trung gian sẽ được thay thế bằng các biểu thuế hải quan thông thường theo quy định của EU, qua đó bảo đảm việc thu thuế chính xác, minh bạch và đồng bộ hơn trên toàn khối.

Hệ thống thuế mới được cho là sẽ mang lại tác động tích cực kép. Một mặt, ngân sách chung của EU được củng cố nhờ nguồn thu ổn định hơn. Mặt khác, các quốc gia thành viên cũng được hưởng lợi thông qua cơ chế thu hộ và phân bổ nguồn thu. Cơ quan trên lưu ý rằng khoản thuế hải quan này hoàn toàn tách biệt với đề xuất về "phí xử lý" đang được thảo luận trong khuôn khổ gói cải cách hải quan rộng hơn.

Kể từ năm 2022, số lượng các kiện hàng nhỏ nhập khẩu vào thị trường EU đã tăng gấp đôi mỗi năm. Riêng trong năm 2024, EU ghi nhận tới 4,6 tỷ kiện hàng loại này, trong đó khoảng 91% có xuất xứ từ Trung Quốc.

Pháp đề xuất EU áp thuế quan 30% đối với hàng hóa Trung Quốc

Cơ quan Cao ủy về chiến lược và kế hoạch, đơn vị trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Pháp, vừa đề xuất Liên minh châu Âu (EU) áp đặt mức thuế quan chung lên tới 30% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Cơ quan này cho rằng các biện pháp phòng vệ hiện nay của EU là chưa đủ để ứng phó với sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng từ nền công nghiệp Trung Quốc.

Đề xuất nói trên được nêu trong một báo cáo được công bố ngày 9/2.

Theo báo cáo, Trung Quốc không còn chỉ cạnh tranh với châu Âu trong các ngành thâm dụng lao động truyền thống như dệt may hay hàng tiêu dùng giá rẻ, mà đã vươn lên mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi năng lượng, công nghiệp quốc phòng.

Ông Thomas Grjebine, chuyên gia kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu triển vọng và thông tin quốc tế Pháp, cho hay hầu hết các ngành công nghiệp đều ghi nhận quá trình bắt kịp, thậm chí vượt trội về công nghệ của Trung Quốc, kể cả trong những lĩnh vực từng do châu Âu giữ vai trò thống lĩnh như hóa chất, máy công cụ, robot hay hạt nhân.

Báo cáo nhấn mạnh rằng toàn bộ các nền kinh tế châu Âu đều chịu tác động, cả trên thị trường xuất khẩu lẫn thị trường nội địa, trong đó Đức được coi là quốc gia "dễ bị tổn thương nhất" trước làn sóng cạnh tranh từ Trung Quốc. Khoảng 1/3 kim ngạch xuất khẩu và gần 2/3 sản lượng sản xuất trong nước của Đức được đánh giá là đang đối mặt với rủi ro trực tiếp. Theo ước tính, có tới 55% sản lượng công nghiệp chế tạo của EU hiện nằm trong diện chịu sức ép cạnh tranh "khó có thể duy trì được về trung hạn".

Chênh lệch chi phí sản xuất giữa Trung Quốc và châu Âu hiện dao động trung bình từ 30% đến40 %, thậm chí hơn 60% ở một số phân khúc. Báo cáo cho rằng trong bối cảnh này, việc nâng cấp chất lượng, cải thiện năng suất hay điều chỉnh tổ chức sản xuất không đủ để bù đắp các khoảng cách chi phí quá lớn.