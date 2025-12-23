Dang dở công trình xử lý rác vùng trọng điểm

Công trình xử lý rác Bình Điền không có người thi công, nhiều hạng mục hoang hóa

Hoang hóa nhiều hạng mục

Dự án (DA) xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố tại xã Bình Điền được triển khai từ năm 2018, dự kiến hoàn thành năm 2022 với tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn gần 86 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 hơn 68 tỷ đồng, giai đoạn 2 hơn 17 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 50 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư của DA là giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà (cũ), nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường bền vững và phục hồi sinh thái với công suất xử lý giai đoạn 1 đạt 150 tấn/ngày. Tuy nhiên, sau thời gian dài thi công, nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thành.

Nhiều hạng mục của dự án xử lý rác Bình Điền đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động

Ghi nhận của PV những ngày cuối tháng 12/2025, tại công trường không có công nhân hay các máy móc thiết bị thi công. Hàng loạt hạng mục DA đến nay vẫn còn dang dở. Cụ thể, một số hạng mục như hố chôn lấp, hồ điều hòa, tháp nước, nhà điều hành... đã thi công cơ bản hoàn thành nhưng trong tình trạng bỏ hoang giữa mưa nắng. Một số hạng mục khác như đường nội bộ, hố chôn lấp, hệ thống thoát nước mặt… bị sạt lở, bồi lấp do các đợt mưa lũ và ngưng thi công trong thời gian dài, chưa được nạo vét, khắc phục.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, việc san nền dựa trên nguyên tắc cân bằng đào đắp nên vật liệu đắp đất được tận dụng hoàn toàn tại chỗ. Tuy nhiên, theo Ban QLDA, vật liệu tại một số khu vực có tính dính kết kém, nên việc đắp đất san nền và nền đường dễ bị sạt trượt.

Tiếp tục điều chỉnh một số hạng mục

Theo Ban QLDA, sau 7 năm thi công với nhiều lần gia hạn tiến độ, xử phạt nhà thầu vi phạm, đến nay, công trình mới chỉ đạt khoảng 80% khối lượng xây dựng, nhiều hạng mục xuống cấp do mưa lũ, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của công trình.

Để kịp thời khắc phục các hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo ổn định công trình, năm 2025, sau khi trao đổi phương án với đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công, Ban QLDA đã xử lý cục bộ một số vị trí sạt lở, có nguy cơ mất ổn định trong quá trình vận hành khai thác công trình sau này.

Theo đơn vị thi công, trong quá trình thi công đào đắp san nền đã làm thay đổi địa hình khu vực, xuất hiện dòng chảy nước ngầm dưới đáy hồ này. Do vậy, đơn vị thi công đã bổ sung hệ thống xử lý nước ngầm tại hồ chỉ thị sinh học. Bên cạnh đó, để đảm bảo ổn định đáy hồ chỉ thị không bị đẩy trồi do nước ngầm, đơn vị còn xây dựng hệ thống thu nước ngầm đáy hồ bằng rãnh xương cá.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng bổ sung gia cố một số vị trí cục bộ nhằm đảm bảo ổn định kết cấu cho công trình trong các đợt mưa bão thời gian tới như gia cố chân khay bằng rọ đá hộc tại tuyến đường nội bộ số 2, 3 và 8; bổ sung cống thoát nước địa hình đổ về hồ chỉ thị sinh học và đoạn cống thu nước địa hình từ khu san nền số 3 nhằm hạn chế tình trạng sạt lở đất cục bộ tại khu vực… Dù vậy, đến mùa mưa lũ năm nay, công trình vẫn xuất hiện một số hư hỏng mới.

Không chỉ chậm trễ tiến độ, do công trình bỏ hoang trong thời gian dài nên việc đưa vào vận hành, khai thác sau khi thi công hoàn thành DA cũng gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể, theo Ban QLDA, hiện nay, rác thải trên địa bàn thành phố hầu hết đều tập trung về Nhà máy điện rác Phú Sơn để xử lý, chỉ còn một lượng rác ở khu vực huyện Phong Điền (cũ) được đưa về xử lý tại DA. Do địa bàn này có lượng rác thải phát sinh nhỏ, khoảng 40 tấn/ngày và hiện đang được chôn lấp ở bãi rác phường Phong Điền nên DA chưa phát huy được công năng sử dụng.

Tuyến Tỉnh lộ 16 hiện nay đang bị xuống cấp cũng đã gây khó khăn cho việc vận chuyển rác đến bãi xử lý này. Ngoài ra, do chưa xác định được nguồn cung cấp, khối lượng, thời điểm có rác để vận hành nên các đơn vị liên quan chưa lắp đặt thiết bị vì lo ngại sẽ dễ hư hỏng, mất cắp...

Ban QLDA cho biết, hiện đơn vị đã thực hiện điều chuyển một số hạng mục của DA từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 như: Hoàn thiện tuyến đường số 2, 3; san nền khu số 3. Đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện DA đối với giai đoạn 1 kéo dài đến hết quý II/2026. Giai đoạn 2 của DA sẽ tập trung xây dựng các hạng mục còn lại gồm nhà phân loại, phần sân bê tông nội bộ với diện tích khoảng 1.700m2 và mua sắm thiết bị cho các hạng mục như lò đốt rác, máy ủi, máy xúc... để đưa toàn bộ DA vào hoạt động.