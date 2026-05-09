  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn tân Chủ tịch Fed

ClockThứ Năm, 14/05/2026 11:44
Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed.

Thượng viện Mỹ đạt thỏa thuận mở lại DHSBế tắc ngân sách an ninh nội địa, Mỹ sát hạn chót đóng cửa chính phủThượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ

Ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), trong phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ở Washington, DC., ngày 21/4/2026. (Ảnh: Getty Images/TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 13/5, với 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6 tới sau quãng thời gian nắm giữ chức vụ lãnh đạo Ngân hàng Trung ương kể từ năm 2018.

Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các báo cáo kinh tế mới công bố tuần này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, các dữ liệu cũng cho thấy áp lực giá cả trong chuỗi cung ứng tăng nhanh nhất trong hơn 3 năm qua.

Thị trường tài chính hiện đang giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất và thậm chí bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần công khai mong muốn Fed giảm lãi suất và từng chỉ trích ông Powell vì chính sách tiền tệ mà ông cho là quá thắt chặt.

https://nhandan.vn/thuong-vien-my-chinh-thuc-phe-chuan-tan-chu-tich-fed-post961991.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Thượng viện Mỹchính thứcphê chuẩntân Chủ tịchFed
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top