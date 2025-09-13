Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chính phủ đóng cửa

Quang cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với 217 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 19/9 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10.

Hạ viện Mỹ cũng đã chuyển dự luật này lên Thượng viện để xem xét.

Dự luật sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang ở mức ngân sách hiện tại cho đến ngày 21/11, đồng thời phân bổ 88 triệu USD để bảo vệ các nghị sỹ Quốc hội, nhánh hành pháp và Tòa án Tối cao khỏi mối đe dọa bạo lực sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.

Thượng viện - cũng do đảng Cộng hòa chiếm đa số - dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu cuối ngày 19/9. Để dự luật được thông qua, ít nhất 7 thượng nghị sỹ Dân chủ phải cùng 53 nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ, trước khi chuyển lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Trong khi đảng Cộng hòa khẳng định dự luật không kèm theo các điều khoản chính trị gây tranh cãi, phía đảng Dân chủ lại tập hợp lực lượng ủng hộ một phương án thay thế.

Phiên bản này chỉ kéo dài ngân sách tới ngày 31/10 nhưng kèm theo việc gia hạn vĩnh viễn các tín dụng thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng (Affordable Care Act), đồng thời khôi phục chi tiêu cho chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicaid vốn bị cắt giảm bởi chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Cuộc tranh luận thường niên về ngân sách Mỹ chỉ liên quan đến khoảng 1/4 tổng chi tiêu 7.000 tỷ USD của chính phủ liên bang, trong đó còn có các chương trình bắt buộc như An sinh Xã hội, Medicare và khoản thanh toán cho khoản nợ công 37.500 tỷ USD./.