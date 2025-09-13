  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chính phủ đóng cửa

ClockThứ Bảy, 20/09/2025 07:36
Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 19/9 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cắt giảm 9 tỷ USD ngân sách công và viện trợ nước ngoài Nghị sỹ Johnson được bầu làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nêu ưu tiên hành động sau khi nhậm chức

 Quang cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với 217 phiếu thuận và 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 19/9 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10.

Hạ viện Mỹ cũng đã chuyển dự luật này lên Thượng viện để xem xét.

Dự luật sẽ duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang ở mức ngân sách hiện tại cho đến ngày 21/11, đồng thời phân bổ 88 triệu USD để bảo vệ các nghị sỹ Quốc hội, nhánh hành pháp và Tòa án Tối cao khỏi mối đe dọa bạo lực sau vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.

Thượng viện - cũng do đảng Cộng hòa chiếm đa số - dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu cuối ngày 19/9. Để dự luật được thông qua, ít nhất 7 thượng nghị sỹ Dân chủ phải cùng 53 nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ, trước khi chuyển lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Trong khi đảng Cộng hòa khẳng định dự luật không kèm theo các điều khoản chính trị gây tranh cãi, phía đảng Dân chủ lại tập hợp lực lượng ủng hộ một phương án thay thế.

Phiên bản này chỉ kéo dài ngân sách tới ngày 31/10 nhưng kèm theo việc gia hạn vĩnh viễn các tín dụng thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng (Affordable Care Act), đồng thời khôi phục chi tiêu cho chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicaid vốn bị cắt giảm bởi chính sách thuế của Tổng thống Trump.

Cuộc tranh luận thường niên về ngân sách Mỹ chỉ liên quan đến khoảng 1/4 tổng chi tiêu 7.000 tỷ USD của chính phủ liên bang, trong đó còn có các chương trình bắt buộc như An sinh Xã hội, Medicare và khoản thanh toán cho khoản nợ công 37.500 tỷ USD./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Hạ viện Mỹthông quadự luật chi tiêu tạm thờingăn chính phủ đóng cửa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị Thành ủy lần thứ 20:
Thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Chiều 12/9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 20 nhằm thảo luận, cho ý kiến và thông qua các dự thảo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII
Chuyển động sau những dự án luật

Mỗi dự án (DA) luật được Quốc hội thông qua là ý chí chính trị chung bắt nguồn từ yêu cầu của thực tiễn. Và đằng sau đó là mong mỏi: Biến luật pháp thành hành động cụ thể, biến kỳ vọng của cử tri thành kết quả thực sự trong quản trị và phát triển.

Chuyển động sau những dự án luật

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top