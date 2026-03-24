Các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu các đường bay quốc tế

Các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa tiếp tục cập nhật, đánh giá tác động từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đến lĩnh vực hàng không Việt Nam.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu hàng không (Jet A-1) ảnh hưởng từ tình hình chiến sự tại Trung Đông đã khiến các hãng hàng không trong nước đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không.

Trước tình hình này, Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên duy trì các đường bay kết nối hàng không quốc gia, đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Trong khi đó, hãng dự kiến tạm dừng khai thác trên một số đường bay từ ngày 1/4/2026 bao gồm: Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng -Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị huỷ trên các đường bay này là 23 chuyến/tuần.

Về diễn biến giá nhiên liệu hàng không, trong các ngày 20/3-22/3/2026, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông. Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110-120 USD/thùng, trong khi dầu WTI ghi nhận khoảng 110-114 USD/thùng.

Tại Châu Á, trên thị trường giá Jet A-1 (MOPS Singapore) duy trì ở mức rất cao, phổ biến trong khoảng 220-230 USD/thùng, kéo chênh lệch giá giữa nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, đặc biệt mức premium tăng lên mức 33,11 USD/thùng (ngày 18/3) và đạt đỉnh 39,6 USD/thùng cùng ngày.

Xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu bay vào giá vé

Theo khảo sát nhanh được Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026.

Hai hình thức chủ yếu được các hãng áp dụng bao gồm: Thứ nhất, một số hãng không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ như Air France, Thai Airways, United Airlines...

Thứ hai, áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng (YQ/YR) - một khoản thu bổ sung ngoài giá vé cơ bản với mức điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến giá nhiên liệu. Một số hãng như Malaysia Airlines, Batik Air, All Nippon Airways hay China Southern Airlines… đã triển khai hoặc điều chỉnh tăng phụ thu với biên độ dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng/vé, tùy theo cự ly bay và hạng dịch vụ.

Đồng thời, đối với vận tải hàng hóa, một số hãng như Lufthansa và Korean Air áp dụng phụ thu nhiên liệu ở mức khoảng 17.000-40.000 đồng/kg.

"Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026", Cục Hàng không Việt Nam cho hay.