Bốc thăm mua nhà ở xã hội XH4

Khách hàng bốc thăm vị trí mua NOXH tại Dự án khu phức hợp Thủy Vân

Đây là đợt bốc thăm lần đầu khối NOXH XH4 thuộc khu NOXH chung cư cao tầng OXH1 (Dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, khu B - Khu Đô thị mới An Vân Dương). XH4 có 149 căn hộ, mở bán đợt 1 là 149 căn. Tổng số lượng hồ sơ của tòa nhà XH4 là tổng 352 hồ sơ/149 căn, đợt này có 243 hồ sơ bốc thăm cho 40 căn hộ.

Theo Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital, việc bốc thăm mua NOXH được thực hiện khi số lượng người muốn mua cao hơn số NOXH được mở bán trong đợt này. Những khách hàng này được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH theo quy định của Luật Nhà ở, đáp ứng đủ điều kiện và đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký mua NOXH cho chủ đầu tư theo quy định.

Chị Lê Dương Hoài Ý (đường Điện Biên Phủ, TP. Huế) một khách hàng cho biết: Hôm nay may mắn bốc thăm trúng căn NOXH ở tầng 2 với giá khoảng 850 triệu đồng. Đối với người trẻ, mua đất xây nhà là một công việc khó khăn khi quỹ đất ngày một ít đi. Tiếp cận, mua được NOXH là một chính sách hay, nhằm tạo điều kiện cho những người trẻ có nơi an cư, lập nghiệp.

Khách hàng đầu tiên may mắn bốc trúng căn NOXH thuộc tòa nhà XH4

Tòa nhà XH4 với 149 căn hộ, được khởi công xây dựng tháng 3/2025, nơi có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, phù hợp nhu cầu của người dân có thu nhập thấp, chi phí ít nhưng vẫn được hưởng không gian sống hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Khối nhà XH4 gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi, với tổng diện tích sàn xây dựng 14.603m2.

Khu đô thị Ecogarden được quy hoạch trên tổng diện tích 44.65 hecta, tọa lạc tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 - Khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương. Trong đó, diện tích đất dành riêng để xây dựng NOXH khoảng 3,5ha được quy hoạch xây dựng tại hai khu OXH1 (diện tích khoảng 1,5ha) và OXH2 (diện tích khoảng 2ha), sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.084 căn hộ NOXH.