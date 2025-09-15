Vương quốc Anh đồng hành, thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính Việt Nam

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế diễn ra sáng 15/9, tại Hà Nội (theo Chinhphu.vn).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt trong việc quảng bá và giới thiệu Trung tâm Tài chính Việt Nam. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu rất lớn, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và cam kết phát thải ròng bằng 0. Để hiện thực hóa mục tiêu, Việt Nam có nhiều chủ trương, trong đó có xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nếu như không có sự hỗ trợ của Trung tâm tài chính cho các giải pháp đột phá của Việt Nam trong thời gian tới sẽ khó thực hiện những chủ trương này.

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam vừa có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. Trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với phía Anh, giảng viên các trường đại học hàng đầu của Anh, các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh đều đánh giá quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước đi, quyết định sáng suốt, rất cần thiết vào lúc này. Từ nhiều năm nay, Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều hỗ trợ của Viện Tony Blair giúp các bộ, ngành Việt Nam trong đề xuất xây dựng, hình thành chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết xây dựng Trung tâm tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chính phủ có chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Rất nhiều nhiệm vụ đã được tích cực triển khai, bao gồm xây dựng hệ thống pháp luật, chuẩn bị nguồn nhân lực, chuẩn bị hạ tầng kết nối toàn cầu ở hai thành phố và đảm bảo an ninh tài chính, xây dựng cơ quan giải quyết tranh chấp nếu có trong Trung tâm tài chính gồm trọng tài và tòa án. Quá trình thực hiện này, rất cần sự tiếp tục đồng hành của các đối tác có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là đối tác đến từ Vương quốc Anh.

Nhấn mạnh Trung tâm Tài chính London là một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới rất có uy tín, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam. Đặc biệt trong việc quảng bá và giới thiệu Trung tâm tài chính Việt Nam, giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam.

Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King nhấn mạnh, London là một trong những trung tâm dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới với thị trường vốn rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, môi trường pháp lý thuận lợi, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, London không chỉ là động lực kinh tế của Vương quốc Anh mà còn là cầu nối tài chính toàn cầu với hơn 170 ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.

Ngày nay London đã trở thành hình mẫu cho các trung tâm tài chính quốc tế khác như Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Với các trung tâm tài chính quốc tế khác, London vừa là đối thủ cạnh tranh song cũng vừa là đối tác đáng tin cậy. Nếu học hỏi, tham khảo kinh nghiệm từ mô hình của London, Việt Nam có thể tạo việc làm có giá trị cao, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn… tất cả đều là yếu tố thiết yếu cho tăng trưởng dài hạn.

"Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành trung tâm tài chính quốc tế vững mạnh, hiện đại và Hội nghị hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng để hai bên trao đổi, đối thoại thẳng thắn, cởi mở về nội dung này", Thị trưởng khu Trung tâm Tài chính London Alastair King khẳng định.