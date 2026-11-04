Mô hình ươm giống và trồng dược liệu ở tổ dân phố Phong Xuân 2, phường Phong Điền giúp nhiều gia đình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ thực chất

Trước đây, việc hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thường tập trung vào việc trợ cấp, cứu trợ khi gặp khó khăn. Cách làm này giúp người dân vượt qua những thời điểm cấp bách nhưng chưa tạo được động lực vươn lên lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, phường Phong Điền từng bước chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo sinh kế, giúp các hộ có vốn, con giống, phương tiện sản xuất và kiến thức để phát triển kinh tế.

Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ. Không chỉ có thêm nguồn lực làm ăn, người dân còn từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình.

Gia đình chị Lê Thị Hải Yến, ở tổ dân phố (TDP) Phong Thu từng thuộc diện hộ khó khăn. Năm 2022, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách do Chi hội Phụ nữ kết nối, chị Yến được vay 60 triệu đồng để mua máy móc chế biến nem, chả và chủ động học hỏi kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện, bình quân mỗi tuần cơ sở sản xuất từ 50 - 100kg nem, chả; đồng thời phát triển thêm các sản phẩm như xúc xích heo, bò để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay, doanh thu cơ sở mỗi tháng đạt khoảng 40 - 50 triệu đồng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình, tạo điều kiện tốt cho con cái học hành.

Cũng từ sự hỗ trợ về con giống, nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Nguyễn Văn Thành, ở bản Khe Trăn, nay thuộc TDP Phong Mỹ 2 có điều kiện phát triển kinh tế theo hướng kết hợp chăn nuôi bò với trồng rừng và cao su. Hiện gia đình anh Thành có 3ha rừng trồng, 2ha cao su và đàn bò hơn 10 con, được đánh giá là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả ở vùng đồi, với doanh thu hàng năm từ 300 - 400 triệu đồng.

Từ những hộ được tiếp sức ban đầu, các mô hình sinh kế ở Phong Điền ngày càng đa dạng. Bên cạnh chăn nuôi bò, dê, trồng rau màu, nhiều hộ còn đầu tư các loại thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất gia đình và cung cấp dịch vụ cho người dân trong vùng. Một số lao động trẻ được hỗ trợ đào tạo nghề cơ khí, ươm nuôi, trồng cây giống lâm nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập.

Tại các khu dân cư thuộc địa bàn Phong Xuân, Phong Mỹ… trước đây, những mô hình kinh tế quy mô hộ gia đình đang góp phần cải thiện đời sống nông thôn. Mỗi hộ có một cách làm, tận dụng lợi thế và điều kiện khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng từng khu dân cư

Để các nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả, phường Phong Điền chú trọng rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo từng nguyên nhân, hoàn cảnh cụ thể. Trên cơ sở đó, địa phương xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, tránh dàn trải, bảo đảm đúng đối tượng, nhu cầu thực tế.

Các tổ chức hội, đoàn thể địa phương phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân. Không chỉ tín chấp cho hội viên vay vốn, các tổ chức còn phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sử dụng vốn, kịp thời hỗ trợ khi mô hình gặp khó khăn. Nhờ đó, nguồn vốn chính sách được sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền cho biết, bên cạnh hỗ trợ vật chất, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững. Muốn thoát nghèo lâu dài, mỗi gia đình phải chủ động lao động, sản xuất, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ, không trông chờ, ỷ lại. Khi nhận thức thay đổi, người dân tích cực tham gia các phong trào, chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp, số hộ nghèo trên địa bàn giảm qua từng năm. Đầu năm 2026, toàn phường còn 48 hộ nghèo, đến nay đã giảm hơn 20 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Theo ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường Phong Điền, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ: Phong Thu, Phong Xuân và Phong Mỹ, với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù dân cư khác nhau. Vì vậy, công tác giảm nghèo đang triển khai linh hoạt, sát thực tế từng địa bàn, gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Phong Điền tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhân rộng những mô hình hiệu quả; đồng thời quan tâm các hộ có nguy cơ tái nghèo. Từ những việc làm cụ thể ở từng khu dân cư, địa phương hướng đến tạo nền tảng để người dân an tâm lao động, sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững.