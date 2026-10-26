Khơi dậy ý chí tự lực, mở hướng thoát nghèo bền vững

Trao gà giống, thức ăn chăn nuôi cho những hộ dự kiến thoát nghèo vào năm 2026.

Trong số 6 hộ được hỗ trợ sinh kế mới đây của phường Kim Trà, mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung mong muốn cải thiện cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Đó là các hộ ông Nguyễn Đắc Nghĩa ở tổ dân phố (TDP) Thanh Lương 4; ông Trương Văn Cá, anh Phan Trung Kiên và bà Trương Thị Dại ở TDP An Đô; ông Nguyễn Thế Đàng ở TDP Giáp Thượng; ông Võ Quang Phúc ở TDP Triều Sơn Trung.

Từ nguồn kinh phí của Quỹ “Vì người nghèo” phường Kim Trà, mỗi hộ được hỗ trợ 40 con gà giống 28 ngày tuổi, đã tiêm đủ 5 mũi vắc-xin, trọng lượng khoảng 350g/con, cùng 75kg thức ăn chăn nuôi. Tổng cộng, 240 con gà và 450kg thức ăn được trao đến tay các gia đình, tạo thêm điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi tại nhà, hướng đến cải thiện thu nhập.

Là hộ nghèo, sống neo đơn ở TDP An Đô, trước đây, bà Trương Thị Dại chủ yếu dựa vào những công việc thu nhập bấp bênh. Nhờ sự cần cù, ý chí vươn lên cùng hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng, bà từng bước phát triển mô hình chăn nuôi gà, vịt, giúp cuộc sống dần ổn định.

“Sau khảo sát, tôi là một trong những trường hợp dự kiến thoát nghèo trong năm nay. Có thể khi thoát nghèo, tôi sẽ không còn nhận được một số khoản hỗ trợ như trước, nhưng đổi lại, bản thân thấy vui vì không còn quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Việc được hỗ trợ 40 con gà giống và thức ăn chăn nuôi cũng giúp tôi có thêm điều kiện phát triển sinh kế, tự tin hơn sau khi thoát nghèo”, bà Trương Thị Dại chia sẻ.

Ông Nguyễn Đắc Nghĩa ở TDP Thanh Lương 4 cũng là 1 trong 6 hộ dự kiến thoát nghèo năm 2026. Trước đây ông là lao động chính trong gia đình nhưng thường xuyên đau ốm nên gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc trang trải sinh hoạt và chi phí học hành của con cái.

Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền, cộng đồng và quyết tâm vươn lên, gia đình ông Nghĩa cải tạo ruộng vườn và phát triển mô hình trồng rau. Ngoài chăm sóc vườn rau, khi sức khỏe cho phép, ông còn theo bà con đi phụ thợ nề. Nhờ chịu thương, chịu khó, đời sống gia đình ông đã bớt nhọc nhằn. “Được hỗ trợ 40 con gà giống, gia đình sẽ có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi phù hợp với khả năng, tạo thêm việc làm và động lực để khi thoát nghèo sẽ không tái nghèo”, ông Nghĩa chia sẻ.

Hoạt động hỗ trợ sinh kế này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và chính quyền phường Kim Trà nhằm chăm lo đời sống cho người nghèo. Tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, tổ chức ngày 15/10 vừa qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận ủng hộ của 18 tập thể với tổng số tiền hơn 256,94 triệu đồng. Tính đến ngày 20/10/2026, quỹ đã vận động được 266,262 triệu đồng.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà, địa phương chú trọng rà soát, lựa chọn những hộ có nhu cầu, phù hợp điều kiện thực tế để hỗ trợ mô hình sinh kế thiết thực. Qua đó, các gia đình có thể chủ động phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

“Riêng đối với 6 hộ dự kiến thoát nghèo trong năm 2026, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào hiệu quả chăn nuôi, khả năng tạo thu nhập, duy trì sinh kế cùng nghị lực, ý chí của từng cá nhân. Nếu cả 6 hộ đạt mục tiêu, đó không chỉ là sự thay đổi trong hoàn cảnh từng gia đình, mà còn là kết quả của việc kết nối nguồn lực cộng đồng với nỗ lực tự vươn lên của người dân. Đây cũng là hướng đi mà Kim Trà thực hiện với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo”, bà Huế cho biết.