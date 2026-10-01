Phong Phú mở hướng phát triển, tạo cực tăng trưởng mới

Chuyên canh rau màu tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân Phong Phú.

Mở thêm dư địa phát triển

Từ khi tuyến đường Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 16km hoàn thành, cùng với hệ thống giao thông nội vùng được chỉnh trang, nâng cấp, phường Phong Phú kết nối thuận lợi hơn với các khu vực phía bắc TP. Huế.

Không chỉ phục vụ việc đi lại, hạ tầng giao thông kết hợp với sản xuất, như tuyến kênh - đê Điền Lộc - Điền Hòa đang đầu tư nâng cấp, góp phần duy trì thế mạnh nông nghiệp, mở thêm hướng phát triển ngành nghề, dịch vụ, du lịch sinh thái.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú thông tin, sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phong Thạnh và phường Phong Phú trước đây, địa phương có không gian phát triển rộng hơn, thuận lợi cho công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển theo hướng đô thị.

Phong Phú nằm gần Khu Công nghiệp Phong Điền có quy mô khoảng 700ha; đồng thời có quỹ đất ven biển, trong đó có khu vực quy hoạch Cảng biển quốc gia Điền Lộc. Đây là những lợi thế để địa phương phát triển công nghiệp, kinh tế biển, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ.

Trên địa bàn hiện có hai cụm công nghiệp Điền Lộc 1 và Điền Lộc 2, diện tích gần 50ha đang được doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, trong năm tới, hai cụm công nghiệp này sẽ tạo thêm việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Một số dự án quy mô lớn được thành phố quan tâm, như khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sân golf khoảng 270ha, khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao khoảng 50ha. Phường Phong Phú đang phối hợp, tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai đúng kế hoạch.

Các chợ Điền Lộc, Biện, Điền Hương, khu trung tâm thương mại ở Kế Môn, cùng các dịch vụ ven biển góp phần tạo thêm sức sống cho địa phương. Dự án chỉnh trang khu du lịch biển Điền Lộc, với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho không gian du lịch ven biển.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh

Bên cạnh các dự án đầu tư, những giá trị tự nhiên, bản sắc địa phương cũng là nguồn lực để Phong Phú mở rộng hướng phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng.

Khu vực tổ dân phố Điền Hòa nằm cạnh đầm phá Tam Giang, nơi có không gian mặt nước rộng thoáng, cảnh quan tự nhiên với nhiều nét đặc trưng, gắn với hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản và đời sống của cư dân vùng ven phá. Khu vực này cách Quốc lộ 49B khoảng 100m, thuận lợi để kết nối với các tuyến giao thông chính. Từ đây, du khách có thể tiếp cận không gian đầm phá, trải nghiệm cảnh quan tự nhiên và tìm hiểu đời sống cư dân vùng sông nước.

Với lợi thế trên, phường Phong Phú có thể phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tham quan đầm phá bằng thuyền, ngắm bình minh, hoàng hôn, tìm hiểu hệ sinh thái, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và thưởng thức sản vật địa phương.

Bên cạnh đó, việc chỉnh trang khu du lịch biển Điền Lộc hiện nay và kết hợp dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, homestay của người dân sẽ góp phần thu hút du khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Cùng với quá trình đô thị hóa, Phong Phú xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh cốt lõi. Hằng năm, địa phương vẫn duy trì sản xuất hơn 2.000ha lúa, cùng các vùng rau màu, nuôi trồng thủy sản và nhiều sản phẩm đặc trưng, tạo nguồn sinh kế vững chắc cho người dân. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, phường đã chủ động chuyển đổi 75ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen; đồng thời, duy trì khoảng 300ha rau màu chuyên canh cho thu nhập ổn định.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Phong Phú đặt mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Dịch vụ, thương mại, du lịch - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng định hướng phát triển đã được Đại hội Đảng bộ phường đề ra và sự quan tâm đầu tư của thành phố, Phong Phú có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng hướng phát triển và từng bước trở thành động lực tăng trưởng ở khu vực phía bắc TP. Huế.